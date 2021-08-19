من هو هيلدر كريستوفاو مدرب نادي الحزم؟

بعد عودة الفريق مجددًا إلى دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، تعاقدت إدارة نادي الحزم مع المدير الفني البرتغالي هيلدر كريستوفاو لقيادة الفريق خلال الفترة القادمة، ونستعرض من خلال هذا التقرير نبذة من السيرة الذاتية للبرتغالي هيلدر كريستوفاو مدرب الحزم الجديد، والأندية التي دربها هذا المدرب من قبل، تعاقد نادي الحزم مع هيلدر كريستوفاو في يونيو 2021 في عقد لمدة موسم واحد، وقد حقق كريستوفاو بداية قوية مع الفريق في الدوري السعودي.

من هو هيلدر كريستوفاو مدرب الحزم؟

هو هيلدر مارينو رودريجيز كريستوفاو، من مواليد عام 1971 (50 عامًا)، هو لاعب دولي برتغالي سابق، كان يلعب في مركز الوسط المدافع، وهو حاليًا مدير فني بدأ مسيرته التدريبية عام 2009، هيلدر كريستوفاو مدرب الحزم، شغل منصب المدير الفني لنادي النصر بصورة مؤقته بعد إقالة كارينيو وقبل تعيين روي فيتوريا، كما درب من قبل نادي الاتفاق.

من الأندية التي دربها هيلدر كريستوفاو مدرب الحزم الفريق الأول لنادي إستوريل البرتغالي، وفريق الرديف لنادي بنفيكا، ونادي دونيتسكا ستريدا السلوفاكي.