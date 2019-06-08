من هو ياسر المسحل رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم الجديد – والسيرة الذاتية له

من هو ياسر المسحل المرشح لمنصب رئيس الاتحاد السعودي الجديد لكرة القدم هو سؤال الجميع الآن بالممكلة بعد اقترابه وبقوة للفوز بهذا المنصب الهام في عالم كرة القدم السعودية، حيث نقدم لكم السيرة الذاتية للأستاذ ياسر المسحل من ويكيبيديا وتاريخه مع عالم كرة القدم، والوظائف القيادية التي تولاها من قبل، والشهادات العلمية التي حصل عليها، ويعتبر الأستاذ ياسر المسحل هو الأقرب لمنصب رئيس الاتحاد العربي السعودي، وسيتم حسم الأمر خلال الساعات القليلة القادمة، حيث فوز المسحل بالمنصب يلقى قبول كبير في الساحة الكروية السعودية.

من هو ياسر المسحل الرئيس الجديد للاتحاد السعودية لكرة القدم

هو ياسر بن حسن بن محمد المسحل من مواليد عام 1974 أي أن رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم الجديد يبلغ من العمر 45 عام الآن، فاز الأستاذ ياسر المسحل في 2016 بمنصب نائب رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم مع الأستاذ عادل بن عزت، كما شغل المسحل منصب رئيس رابطة دوري المحترفين، ويشغل منصب عضو في لجنة الأخلاق والانضباط بالاتحاد الآسيوي لكرة القدم منذ فترة طويلة.

ومن السيرة الذاتية للأستاذ ياسر المسحل رئيس الاتحاد الجديد حصولة على درجة البكالوريوس مع مرتبة الشرف في الإدارة المالية من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، حصل من جامعة باريس سوربون على دبلوم في الإدارة الرياضية، بعد تخرجه عمل في القطاع الخاص وتحديدا في شركة متخصصة في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات وساهم في تحقيق طفرة كبيرة في مبيعات تلك الشركة، في 2011 عمل كعضو بلجنة الأندية المحترفة بالاتحاد الآسيوي بعد ترشيحه من الاتحاد السعودي، في 2013 شغل منصب مدير تنفيذي لرابطة دوري المحترفين، ثم عمل رئيسا للرابطة، كما شغل ياسر المسحل منصب رئيس لجنة إدارة الملاعب.