من هو ياسر حمد لاعب القادسية الكويتي الجديد؟

أعلن نادي القادسية الكويتي عن ثالث صفقاته خلال فترة الانتقالات الشتوية يناير 2023 وهي التعاقد مع المدافع الدولي الفلسطيني ياسر حمد، هذا ونُقدم لكم من خلال هذا التقرير نبذة من السيرة الذاتية للنجم ياسر حمد لاعب القادسية الكويتي الجديد، وأهم المعلومات عنه، والأندية التي لعب لها من قبل، وأهم أرقام هذا اللاعب المميز.

معلومات عن ياسر حمد لاعب القادسية الجديد