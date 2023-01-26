من هو ياسر حمد لاعب القادسية الكويتي الجديد؟

أعلن نادي القادسية الكويتي عن ثالث صفقاته خلال فترة الانتقالات الشتوية يناير 2023 وهي التعاقد مع المدافع الدولي الفلسطيني ياسر حمد، هذا ونُقدم لكم من خلال هذا التقرير نبذة من السيرة الذاتية للنجم ياسر حمد لاعب القادسية الكويتي الجديد، وأهم المعلومات عنه، والأندية التي لعب لها من قبل، وأهم أرقام هذا اللاعب المميز.
معلومات عن ياسر حمد لاعب القادسية الجديد
- ياسر حمد مدافع دولي فلسطيني من مواليد إسبانيا عام 1997 (25 عامًا) لأب فلسطيني وأم باسكية.
- ياسر حمد خريج أكاديمية نادي أتلتيك بلباو الإسباني.
- مع بداية المسيرة الاحترافية لهذا اللاعب لعب لعدة أندية إسبانية في الدرجتين الثالثة والرابعة.
- في 2022 انتقل لنادي المصري البورسعيدي ولعب له 8 مباريات وسجل هدفين
- في صيف 2022 انتقل للريان القطري، وتعرض للإصابة في بداية الموسم وفسخ عقده بالتراضي.
- لعب ياسر حمد لمنتخب فلسطين الأول 21 مباراة وسجل 5 أهداف.