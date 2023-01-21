من هو ياسين العمري لاعب الكويت الجديد؟

أعلن نادي الكويت الكويتي عن التعاقد مع النجم التونسي ياسين العمري خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية يناير 2023، هذا ونُقدم لكم من خلال هذا التقرير نبذة من السيرة الذاتية للنجم ياسين العمري لاعب نادي الكويت الكويتي الجديد، واهم المعلومات عن هذا اللاعب المميز من ويكيبيديا، هذا ولم يتم الكشف حتى الآن عن تفاصيل تلك الصفقة.
معلومات عن ياسين العمري لاعب الكويت الجديد
- ياسين العمري لاعب الكويت الجديد هو لاعب تونسي في مركز الجناح من مواليد عام 1995 (27 عامًا)\.
- هو من ناشئي نادي النجم الساحلي التونسي.
- بدأ مسيرة التألق في عالم كرة القدم مع نادي الاتحاد المنستيري.
- لعب ياسين العمري لنادي الاتحاد المنستيري 26 مباراة وسجل 5 أهداف، فاز مع الفريق ببطولة كأس تونس 2020.
- انتقل بعد ذلك لنادي الإفريقي التونسي لكن تلك التجربة لم تستمر إلا لمدة أربع شهور.
- انتقل ياسين العمري لنادي النجم الساحلي التونسي في فبراير 2021.
- لعب للنجم الساحلي 53 مباراة سجل 8 أهداف وصنع هدفين.
- شارك ياسين العمري لاعب الكويت مع النجم الساحلي في دوري أبطال إفريقيا، لعب في البطولة الهامة 8 مباريات وسجل هدف.
- فسخ ياسين العمري عقده مع النجم نوفمبر الماضي بسبب عدم تقاضيه راتبه.
- من المرتقب أن يتألق هذا اللاعب المميز في الدوري الكويتي.