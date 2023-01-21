من هو ياسين العمري لاعب الكويت الجديد؟

أعلن نادي الكويت الكويتي عن التعاقد مع النجم التونسي ياسين العمري خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية يناير 2023، هذا ونُقدم لكم من خلال هذا التقرير نبذة من السيرة الذاتية للنجم ياسين العمري لاعب نادي الكويت الكويتي الجديد، واهم المعلومات عن هذا اللاعب المميز من ويكيبيديا، هذا ولم يتم الكشف حتى الآن عن تفاصيل تلك الصفقة.

معلومات عن ياسين العمري لاعب الكويت الجديد