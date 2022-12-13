من هو ياو أنور لاعب الإسماعيلي؟.. نجم غانا الباحث عن لقب هداف الدوري المصري 2023
بعد تألق نجم الإسماعيلي الجديد رقم 30 يشغل تفكير الجميع أسئلة بخصوص جنسية ياو أنور والمعلومات الهامة عنه، والأندية التي لعب لها من قبل، والسيرة الذاتية للاعب ياو أنور لاعب الإسماعيلي الجديد، وهذا ما نستعرضه معكم من خلال هذا التقرير، كما نُقدم لكم أرقام هذا اللاعب المذهلة مع أشانتي جولد الغاني قبل الانضمام لدراويش مصر النادي الإسماعيلي.
من هو ياو أنور لاعب الإسماعيلي الجديد؟
- ياو أنور لاعب الإسماعيلي الجديد من مواليد غانا عام 1997 (25 عامًا) ويلعب في مركز الجناح.
- ضمه الإسماعيلي في صيف 2022 في عقد طويل الأمد لمدة خمسة مواسم.
- في موسم 2021-2022 نجح ياو انور في الحصول على لقب هداف الدوري الغاني، وأفضل لاعب في الدوري خلال هذا الموسم.
- لعب ياو أنور للعملاق الغاني أشانتي جولد خلال الفترة من 2020 حتى 2022، لعب للفريق 53 مباراة وسجل 30 هدفًا.
- لعب من قبل لفريق بشيم يونايتد الغاني.
- خاض ياو أنور تجربة احترافية في دوري الدرجة الثانية الإسباني خلال الفترة من 2017 حتى 2020.
- لعب لمنتخب غانا تحت 17 سنة.