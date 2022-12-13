من هو ياو أنور لاعب الإسماعيلي؟.. نجم غانا الباحث عن لقب هداف الدوري المصري 2023

بعد تألق نجم الإسماعيلي الجديد رقم 30 يشغل تفكير الجميع أسئلة بخصوص جنسية ياو أنور والمعلومات الهامة عنه، والأندية التي لعب لها من قبل، والسيرة الذاتية للاعب ياو أنور لاعب الإسماعيلي الجديد، وهذا ما نستعرضه معكم من خلال هذا التقرير، كما نُقدم لكم أرقام هذا اللاعب المذهلة مع أشانتي جولد الغاني قبل الانضمام لدراويش مصر النادي الإسماعيلي.

من هو ياو أنور لاعب الإسماعيلي الجديد؟