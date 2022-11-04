من هو يوسف بن سودة لاعب نادي الفحيحيل؟.. مهاجم تونسي يتألق في الدوري الكويتي
تألق المهاجم التونسي يوسف بن سودة سريعًا مع فريقه الجديد نادي الفحيحيل الكويتي، وبقوة وضع يوسف بن سودة اسمه داخل جدول ترتيب هدافي الدوري الكويتي، بل ويلاحق نجم تونس المعروف طه ياسين الخنيسي على صدارة جدول الترتيب، يذكر أن هذا الموسم هو أول مواسم يوسف بن سودة مع الفحيحيل في الدوري الكويتي.
السيرة الذاتية ليوسف بن سودة نجم الفحيحيل التونسي الجديد
- يوسف بن سودة لاعب ومهاجم الفحيحيل هو لاعب تونسي من مواليد عام 1997 (25 عامًا).
- انتقل للفحيحيل لمدة موسم واحد قابل للتجديد.
- قبل أن يلعب للفحيحيل كان يلعب لنادي أمل حمام سوسة، وفي موسم 2021-2022 كان هداف الفريق وثالث هدافي الدوري التونسي برصيد 5 أهداف.
- بدأ يوسف بن سودة مسيرته مع نادي سكك الحديد الصفاقسي.
- انتقل بعد ذلك لنادي الصفقاقسي.
- ثم انتقل لنادي مستقبل الرجيش، وفي صيف 2021 انضم لأمل حمام سوسة.