من هو يوسف شعبان اللاعب العماني الذي توفي اليوم؟

أُعلن في سلطنة عُمان عن وفاة اللاعب الدولي السابق يوسف شعبان عن عمر يناهز 43 عامًا، هذا ونُقدم لكم من خلال هذا التقرير نبذة من السيرة الذاتية للاعب يوسف شعبان ومسيرته في عالم كر القدم العمانية، من المرتقب أن تكون جنازة الراحل يوسف شعبان خلال الساعات القليلة القادمة.
من هو يوسف شعبان اللاعب العماني الذي تُوفي اليوم؟
- الدولي السابق يوسف شعبان من مواليد بركاء عام 1984.
- كان يلعب في مركز المهاجم.
- لعب لنادي ظفار من 2002 حتى 2011.
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رئيس واعضاء مجلس إدارة #نادي_ظفار والمنتسبون يتقدمون بخالص العزاء والمواساة في فقيد الرياضة بالسلطنة لاعب #ظفار سابقا المرحوم يوسف بن شعبان البوسعيدي انا لله وانا اليه راجعون pic.twitter.com/ViJx0HpDOP
— نادي ظفار (@Dhofar_FC) November 11, 2022
- لعب لنادي الشباب حتى 2013.
- عاد بعد ذلك لنادي ظفار.
- لعب يوسف شعبان لمنتخب عمان الأول من 2003 حتى 2007، سجل ثلاثة أهداف دولية من خلال 35 ظهورًا مع المنتخب العماني.
- من إنجازات يوسف شعبان مع نادي ظفار الفوز بالدوري العماني 2005 والفوز بكأس عمان.