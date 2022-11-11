من هو يوسف شعبان اللاعب العماني الذي توفي اليوم؟

بواسطة محمود عطا الله
وفاة يوسف شعبان لاعب عمان الدولي السابق وفاة يوسف شعبان لاعب عمان الدولي السابق

أُعلن في سلطنة عُمان عن وفاة اللاعب الدولي السابق يوسف شعبان عن عمر يناهز 43 عامًا، هذا ونُقدم لكم من خلال هذا التقرير نبذة من السيرة الذاتية للاعب يوسف شعبان ومسيرته في عالم كر القدم العمانية، من المرتقب أن تكون جنازة الراحل يوسف شعبان خلال الساعات القليلة القادمة.

من هو يوسف شعبان اللاعب العماني الذي تُوفي اليوم؟

  • الدولي السابق يوسف شعبان من مواليد بركاء عام 1984.
  • كان يلعب في مركز المهاجم.
  • لعب لنادي ظفار من 2002 حتى 2011.

  • لعب لنادي الشباب حتى 2013.
  • عاد بعد ذلك لنادي ظفار.
  • لعب يوسف شعبان لمنتخب عمان الأول من 2003 حتى 2007، سجل ثلاثة أهداف دولية من خلال 35 ظهورًا مع المنتخب العماني.
  • من إنجازات يوسف شعبان مع نادي ظفار الفوز بالدوري العماني 2005 والفوز بكأس عمان.
محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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