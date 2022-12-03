يبدو أن يونس موسى لاعب منتخب أمريكا سوف يكون أحد نجوم كرة القدم العالمية خلال الفترة القادمة، حيث نستعرض من خلال هذا التقرير الإجابة عن أسئلة الكثيرين حول أصول يونس موسى لاعب منتخب الولايات المتحدة الأمريكية، والسيرة الذاتية له، ومعلومات حول الأندية التي لعب لها، وأهم المعلومات عن النجم يونس موسى.
من هو يونس موسى لاعب منتخب أمريكا؟
- يونس موسى لاعب وسط منتخب أمريكا من مواليد نيويورك عام 2002 (20 عامًا)، بخصوص أصول يونس موسى والديه من غانا.
- انتقل وهو صغير مع الأسرة إلى إيطاليا، في عمر 9 سنوات انتقل مع الأسرة للعيش في لندن.
- لعب في أكاديمية أرسنال وتألق، مما رشحه للانضمام لمنتخبات إنجلترا السنية.
- لعب يونس موسى لمنتخبات إنجلترا تحت 15 و16 و17 و18 سنة.
- انتقل يونس موسى لاعب أمريكا إلى نادي فالنسيا عام 2020، ولعب للفريق الأول وهو في سن 17 سنة، لعب لفالنسيا 72 مباراة وسجل هدفين.
- في 2020 لعب لمنتخب أمريكا الأول، وحتى الآن مثل يونس موسى منتخب الولايات المتحدة في 22 مباراة.