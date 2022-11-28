أنتوني هو موهبة برازيلية صاعدة بقوة في عالم كرة القدم العالمية، من المرتقب أن يقود ناديه مانشستر يونايتد للتتويجات المحلية والقارية من جديد، هذا ويسعدنا أن نُقدم من خلال هذا التقرير نبذة من السيرة الذاتية للمتألق أنتوني لاعب مانشستر يونايتد ونجم منتخب البرازيل القادم، كما نُقدم لكم أهم أرقام وإنجازات هذا اللاعب الموهوب.
من هو Antony لاعب مانشستر يونايتد ومنتخب البرازيل؟
- هو أنتوني ماتيوس دوس سانتوس، نجم مانشستر يونايتد ومنتخب البرازيل، من مواليد مدينة أوساسكو البرازيلية في عام 2000 (22 عامًا).
- يلعب Antony في مركز الجناح وبالقدم اليسرى.
- نادي أنتوني الحالي هو مانشستر يونايتد.
- أنتوني هو ثاني أغلى الصفقات في تاريخ مانشستر يونايتد، حيث ضمه النادي الإنجليزي في صيف 2022 مقابل 100 مليون يورو قادمًا من أياكس، بينما كانت اغلى صفقات اليونايتد على الاطلاق هي بوجبا الفرنسي مقابل 105 مليون يورو.
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- بدأ أنتوني مسيرة التألق مع نادي ساو باولو البرازيلي.
- في صيف 2020 انتقل أنتوني لنادي أياكس الهولندي في عقد لمدة خمسة مواسم مقابل 13 مليون يورو.
- لعب أنتوني لنادي أياكس 57 مباراة وسجل 18 هدفًا.
- أنتوني مع نادي مانشستر يونايتد لعب 6 مباريات وسجل 3 أهداف.
- لعب أنتوني لكل منتخبات البرازيل السنية، لعب لمنتخب البرازيل الول 12 مباراة وسجل هدفين.
- إنجازات أنتوني: الفوز بالدوري الهولندي مرتين، كأس هولندا مرة مع أياكس، الفوز بذهبية أولمبياد طوكيو 2020 مع منتخب البرازيل الأولمبي.