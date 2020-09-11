من هو eduardo salvio لاعب النصر الجديد المرتقب؟.. تعرف على السيرة الذاتية للمهاجم الأرجنتيني

أكدت تقارير رياضية سعودية وأرجنتينية، ان النصر السعودي دخل في مفاوضات جادة لضم الجناح الأرجنتيني إدواردو سالفيو نجم بوكا جونيورز الأرجنتيني والعائد من تجربة احترافية ناجحة بأوروبا، هذا ونستعرض من خلال هذا التقرير السيرة الذاتية لإدواردو سالفيو لاعب النصر الجديد المرتقب، ومسيرته مع عالم كرة القدم، والأندية التي لعب لها، وإحصائيات اللاعب وإنجازاته، هذا ويبحث نادي النصر عن تدعيم صفوفه خلال موسم الانتقالات الصيفية 2020، لدخول الموسم القدم بشكل مميز.

من هو إدواردو سالفيو لاعب النصر والسيرة الذاتية له

هو إدوارد أنطونيو سالفيو من مواليد الأرجنتين عام 1990 يبلغ من العمر الآن 30 عامًا، وهو يلعب في مركز الجناح الأيمن، لاعب النصر الجديد المرتقب هو لاعب دولي في منتخب الأرجنتين الأول حيث لعب لمنتخب التانجو الأرجنتيني منذ 2009 عدد 11 مباراة لكنه لم يسجل أهداف، كما لعب لمنتخب الأرجنتين تحت 20 سنة 9 مباريات وسجل 4 أهداف، ولعب Eduardo Salvio لمنتخب الأرجنتين تحت 17 سنة وسجل له هدف واحد.



الأندية التي لعب لها إدواردو سالفيو لاعب النصر الجديد المرتقب

بدأ إدواردو سالفيو مسيرة النجومية مع عالم كرة القدم مع نادي لانوس الأرجنتيني، وفي 2010 بدأ مهاجم النصر الجديد المرتقب مسيرته الاحترافية في أوروبا بالانتقال للعملاق الإسباني أتلتيكو مدريد، وذلك لمدة موسمين، قبل أن ينتقل في عام 2012 إلى بنفيكا البرتغالي، ولعب لهذا النادي 7 سنوات حتى 2019، بعدها يعود إدواردو سيلفا للأرجنتين، مع العملاق بوكا جونيورز حتى فاوضه النصر.

احصائيات وإنجازات إدواردو سالفيو لاعب النصر الجديد

مسيرة إدواردو سالفيو لاعب النصر المنتظر مليئة بالبطولات والألقاب، حيث فاز ببطولة الدوري الأوروبي مرتين مع أتلتيكو مدريد، وفاز بالدوري البرتغالي خمس مرات مع بنفيكا البرتغالي، وكأس البرتغال مرتين، كما فاز مؤخرًا بالدوري الأرجنتيني مع نادي بوكا جونيورز.