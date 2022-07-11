أعلن نادي الوصل عن التعاقد مع الجناح البرازيلي جابرييلزينهو لتمثيل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي بداية من الموسم القادم 2022-2023، حيث نستعرض من خلال هذا التقرير نبذة من السيرة الذاتية للمميز جابرييلزينهو لاعب الوصل الجديد، كما نُقدم معلومات عن الأندية التي لعب لها من قبل الوصل، وأهم أرقام هذا اللاعب، هذا ويذكر أن الوصل قد تعاقد منذ أيام مع المدير الفني القدير خوان أنطونيو بيتزي.

من هو Gabrielzinho لاعب الوصل الجديد؟