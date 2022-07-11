من هو Gabrielzinho لاعب الوصل الجديد؟

بواسطة محمود عطا الله
جابرييلزينهو لاعب الوصل الجديد جابرييلزينهو لاعب الوصل الجديد

أعلن نادي الوصل عن التعاقد مع الجناح البرازيلي جابرييلزينهو لتمثيل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي بداية من الموسم القادم 2022-2023، حيث نستعرض من خلال هذا التقرير نبذة من السيرة الذاتية للمميز جابرييلزينهو لاعب الوصل الجديد، كما نُقدم معلومات عن الأندية التي لعب لها من قبل الوصل، وأهم أرقام هذا اللاعب، هذا ويذكر أن الوصل قد تعاقد منذ أيام مع المدير الفني القدير خوان أنطونيو بيتزي.

من هو Gabrielzinho لاعب الوصل الجديد؟

  • هو جابرييل أيرتون دي سوزا من مواليد البرازيل في 1996 (26 عامًا)، يلعب في مركز الجناح.
  • جابرييلزينهو لاعب الوصل الجديد بدأ مسيرة النجومية في عالم كرة القدم مع فريق ليننسي البرازيلي، لعب لهذا النادي 28 مباراة سجل خلالهم أربعة أهداف.
  • من هو خوان أنطونيو بيتزي مدرب الوصل الجديد؟
  • في عام 2017 انتقل جابرييلزينهو لنادي ريو أفي البرتغالي، لعب لهذا النادي 54 مباراة وسجل 3 أهداف.
  • كما لعب جابرييل لنادي موريرينسي البرتغالي 15 مباراة وسجل له هدفين.
محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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من هو بيتزي مدرب الوصل الجديد؟


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