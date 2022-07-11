أعلن نادي الوصل عن التعاقد مع الجناح البرازيلي جابرييلزينهو لتمثيل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي بداية من الموسم القادم 2022-2023، حيث نستعرض من خلال هذا التقرير نبذة من السيرة الذاتية للمميز جابرييلزينهو لاعب الوصل الجديد، كما نُقدم معلومات عن الأندية التي لعب لها من قبل الوصل، وأهم أرقام هذا اللاعب، هذا ويذكر أن الوصل قد تعاقد منذ أيام مع المدير الفني القدير خوان أنطونيو بيتزي.
من هو Gabrielzinho لاعب الوصل الجديد؟
- هو جابرييل أيرتون دي سوزا من مواليد البرازيل في 1996 (26 عامًا)، يلعب في مركز الجناح.
- جابرييلزينهو لاعب الوصل الجديد بدأ مسيرة النجومية في عالم كرة القدم مع فريق ليننسي البرازيلي، لعب لهذا النادي 28 مباراة سجل خلالهم أربعة أهداف.
- من هو خوان أنطونيو بيتزي مدرب الوصل الجديد؟
- في عام 2017 انتقل جابرييلزينهو لنادي ريو أفي البرتغالي، لعب لهذا النادي 54 مباراة وسجل 3 أهداف.
- كما لعب جابرييل لنادي موريرينسي البرتغالي 15 مباراة وسجل له هدفين.