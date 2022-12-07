من هو Goncalo Ramos لاعب منتخب البرتغال؟ بديل رونالدو وصاحب أول هاتريك في كأس العالم 2022

يبدو أن كرة القدم العالمية، سوف تشهد بزوغ نجم جديد، وهو البرتغالي الشاب جونزالو راموس، هذا ونُقدم لكم من خلال هذا التقرير السيرة الذاتية للنجم جونزالو راموس لاعب منتخب البرتغال ونادي بنفيكا، حيث من المرتقب أن يكون هذا اللاعب هدفًا لأهم أندية كرة القدم في العالم وخاصة مانشستر يونايتد ونيوكاسل، وقد جلس رونالدو بديلا لهذا النجم الشاب راموس، ونجح جونزالو في تسجيل هاتريك وصنع هدف مساهمًا بصورة كبيرة في فوز البرتغال على سويسرا 6-1 في مباراة دور 16 من كأس العالم 2022.

من هو Goncalo Ramos لاعب بنفيكا ومنتخب البرتغال؟