من هو Goncalo Ramos لاعب منتخب البرتغال؟ بديل رونالدو وصاحب أول هاتريك في كأس العالم 2022
يبدو أن كرة القدم العالمية، سوف تشهد بزوغ نجم جديد، وهو البرتغالي الشاب جونزالو راموس، هذا ونُقدم لكم من خلال هذا التقرير السيرة الذاتية للنجم جونزالو راموس لاعب منتخب البرتغال ونادي بنفيكا، حيث من المرتقب أن يكون هذا اللاعب هدفًا لأهم أندية كرة القدم في العالم وخاصة مانشستر يونايتد ونيوكاسل، وقد جلس رونالدو بديلا لهذا النجم الشاب راموس، ونجح جونزالو في تسجيل هاتريك وصنع هدف مساهمًا بصورة كبيرة في فوز البرتغال على سويسرا 6-1 في مباراة دور 16 من كأس العالم 2022.
من هو Goncalo Ramos لاعب بنفيكا ومنتخب البرتغال؟
- جونزالو راموس لاعب بنفيكا ومنتخب البرتغال من مواليد عام 2001 (22 عامًا).
- انضم إلى اكاديمية بنفيكا وهو في سن 13 عامًا.
- لعب لفريق بنفيكا الأول عام 2020، وفي أول مباراة له مع الفريق سجل هدفين.
𝕶𝖎𝖓𝖌 of the Match. 👑 @Goncalo88Ramos #VesteABandeira #WearTheFlag #FIFAWorldCup pic.twitter.com/rCNDv0wdld
— Portugal (@selecaoportugal) December 6, 2022
- لعب لكل منتخبات البرتغال السنية، وهو هداف كأس أمم أوروبا تحت 21 سنة، سجل لمنتخب البرتغال تحت 21 سنة 14 هدفًا في 18 مباراة.
- انضم جونزالو راموس لمنتخب البرتغال الأول في سبتمبر 2022، سجل 4 أهداف في 4 مباريات.
- سجل مع بنفيكا من بداية هذا الموسم وحتى بداية كأس العالم 9 أهداف.
- سجل مع فريق بنفيكا الأول 20 هدف من 45 مباراة.