من هو Inters Gui لاعب نادي النهضة العماني؟

المحترف الإيفواري في صفوف نادي النهضة العماني هو واحد من أهم نجوم دوري عمانتل لهذا الموسم الكروي 2023، حيث نستعرض من خلال هذا التقرير نبذة من السيرة الذاتية للنجم أنترس جي لاعب النهضة العماني، والأندية التي لعب لها من قبل، وأهم أرقام والمعلومات عن هذا اللاعب من ويكيبيديا، هذا ويقدم هذا المحترف الإيفواري موسم متميز في كافة المسابقات مع نادي النهضة، وهو واحدة من الصفقات المميزة في الدوري العماني.

معلومات عن أنترس جي لاعب النهضة العماني