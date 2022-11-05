من هو Jesus Casas مدرب منتخب العراق الجديد؟

أُعلن في العراق، عن التعاقد مع المدير الفني الإسباني خيسوس كاساس، لتولي تدريب منتخب العراق الأول، خلال الفترة القادمة، خلفًا للمدير الفني الوطني راضي شنيشل، نُقدم لكم من خلال هذا التقرير، نبذة من السيرة الذاتية لخيسوس كاساس مدرب العراق الجديد، وتاريخ هذا المدرب في عالم التدريب، وصل كاساس إلى العراق وهو ومعاونوه الخمسة الإسبان، سوف تكون أولى مهام المدرب الإسباني الجديد لمنتخب العراق في خليجي 25.

من هو خيسوس كاساس مدرب العراق الجديد؟