من هو KAKU لاعب العين الجديد؟

أعلن نادي العين الإماراتي عن ضم اللاعب الدولي الباراجوياني “كاكو” قادمًا من نادي التعاون السعودي في عقد يمتد إلى عام 2026، هذا ونُقدم من خلال هذا التقرير نبذة من السيرة الذاتية للنجم كاكو لاعب العين الجديد رقم 10، وأهم المعلومات عنه من ويكيبيديا، والأندية التي لعب لها Kaku من قبل، وأهم أرقام اللاعب، هذا وقد اتفق العين مع شقيقه التعاون السعودي على ضم اللاعب مقابل دفع الشرط الجزائي على دفعتين، وكان التعاون متمسكًا باللاعب لكن رغبة كاكو حسمت مسألة انتقاله للزعيم.

معلومات عن Kaku لاعب العين الجديد

هو أليخاندرو رومير ويطلق عليه “كاكو” لاعب نادي العين الإماراتي الجديد رقم 10 يلعب في مركز الجناح (الوسط المهاجم) من مواليد الأرجنتين عام 1995 (28 عامًا) لأبوين من باراجواي، لعب لمنتخب الأرجنتين تحت 20 سنة وشارك معه في كأس العالم 2025 تحت 20 سنة مع الأرجنتين، بعدها مثل باراجواي، لعب كاكو مع منتخب باراجواي الأول 13 مباراة وسجل 5 أهداف.

بدأ لاعب العين كاكو مسيرته الاحترافية مع نادي هوراكان الأرجنتيني، في عام 2017 انتقل كاكو لنادي نيويورك ريد بولز مقابل 6.25 مليون دولار، لعب للنادي الأمريكي 72 مباراة وسجل 13 هدفًا، بعدها انتقل للتعاون السعودي من 2021 حتى 2023، لعب للنادي 52 مباراة وسجل 16 هدفًا.