من هو Mitoma لاعب منتخب اليابان المحترف في الدوري الإنجليزي؟

كاورو ميتوما هو احد أهم النجوم القادمة في كرة القدم الآسيوية والعالمية أيضًا لما يمتلكه من قدرات فنية وبدنية كبيرة، هذا ونُقدم لكم نبذة من السيرة الذاتية للنجم ميتوما لاعب منتخب اليابان، والنادي الذي يلعب له هذا النجم الرائع، ويتواجد ميتوما على رأس قائمة منتخب اليابان المشارك في كأس العالم 2022، حيث من المرتقب تألق هذا اللاعب.

من هو ميتوما لاعب منتخب اليابان؟