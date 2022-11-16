من هو Mitoma لاعب منتخب اليابان المحترف في الدوري الإنجليزي؟

كاورو ميتوما هو احد أهم النجوم القادمة في كرة القدم الآسيوية والعالمية أيضًا لما يمتلكه من قدرات فنية وبدنية كبيرة، هذا ونُقدم لكم نبذة من السيرة الذاتية للنجم ميتوما لاعب منتخب اليابان، والنادي الذي يلعب له هذا النجم الرائع، ويتواجد ميتوما على رأس قائمة منتخب اليابان المشارك في كأس العالم 2022، حيث من المرتقب تألق هذا اللاعب.
من هو ميتوما لاعب منتخب اليابان؟
- كاورو ميتوما لاعب ومهاجم منتخب اليابان من مواليد مدينة كاناجاوا اليابانية عام 1997 (25 عامًا).
- يلعب في مركز الجناح.
- النادي الذي يلعب له ميتوما حاليًا هو نادي برايتون الإنجليزي.
- بدأ ميتوما مسيرة التألق مع نادي كاواساكي فرونتال الياباني من 2018 حتى 2021، لعب لهذا النادي 50 مباراة وسجل 51 هدفًا.
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- انتقل إلى برايتون في الدوري الإنجليزي الممتاز من 2021 حتى الآن، في الموسم الأول أُعير لنادي يونيون البلجيكي حيث لعب لهذا النادي 27 مباراة وسجل 7 أهداف.
- عاد ميتوما لبرايتون من هذا الموسم 2022-2023 وتألق بقوة حيث لعب للنادي الإنجليزي 9 مباريات وسجل هدفًا واحدًا.