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من هو papu gomez لاعب النصر الجديد المرتقب؟.. تعرف إلى السيرة الذاتية للنجم الأرجنتيني

بواسطة محمود عطا الله
بابو جوميز لاعب النصر الجديد المرتقب بابو جوميز لاعب النصر الجديد المرتقب

اقترب نادي النصر السعودي من التعاقد مع النجم الأرجنتيني أليخاندرو جوميز (بابو) لاعب ونجم هجوم نادي أتلانتا الإيطالي، هذا ونستعرض من خلال هذا التقرير السيرة الذاتية لبابو جوميز لاعب النصر الجديد المرتقب، والسجل التهديفي لهذا اللاعب، والأندية التي لعب له، وكل إنجازات بابو التاريخية في عالم المستديرة، وأكدت مصادر مقربة من النصر السعودي أن النصر قدم عرض بقيمة 6 ملايين يورو لضم أليخاندرو من بطل إيطاليا.

1 من هو بابو جوميز لاعب النصر الجديد المرتقب
2 الأندية التي لعب لها بابو جوميز لاعب النصر وإحصائيات الأهداف

من هو بابو جوميز لاعب النصر الجديد المرتقب

هو أليخاندرو داريو جوميز يطلق عليه لقب “بابو جوميز”، من مواليد الأرجنتين عام 1988، يبلغ من العمر 32 عامًا، يلعب في عدة مراكز منها الهجوم والجناح والوسط المهاجم، إلى جانب الجنسية الأرجنتينية يحمل بابو النصر الجنسية الإيطالية وهو متزوج من مواطنة إيطالية، بابو جوميز لاعب دولي في منتخب الأرجنتين، حيث لعب للتانجو منذ 2017، ومثل منتخب بلاده في 4 مباريات وسجل هدف واحد.

الأندية التي لعب لها بابو جوميز لاعب النصر وإحصائيات الأهداف

بدأ بابو جوميز لاعب النصر الجديد مسيرته مع عالم النجومية في نادي أرسنال الأرجنتيني، حيث لعب لهذا النادي 77 مباراة وسجل 12 هدفًا، ثم لعب لنادي سان لورينزو الأرجنتيني 48 مباراة وسجل 8 أهداف، يصل بعد ذلك إلى إيطاليا مدافعًا عن ألوان كاتانيا الإيطالي، حيث لعب لهذا النادي 106 مباراة وسجل 16 هدف، خاض بابو جوميز تجربة في الدوري الأوكراني لمدة موسم مع نادي ميتاليست، قبل أن يعود إلى إيطاليا مع نادي اتلانتا، حيث لعب لهذا الفريق 199 مباراة وسجل 46 هدفًا.

محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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