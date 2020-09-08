من هو roberto bianchi مدرب نادي كاظمة الجديد

نستعرض من خلال هذا التقرير السيرة الذاتية لروبيرتو بيانكي مدرب نادي كاظمة الكويتي الجديد من ويكيبيديا، هذا المدرب الذي يبدأ مسيرته الفنية مع نادي كاظمة اليوم الثامن من سبتمبر 2020 بمقابلة نادي القادسية في الدور ربع نهائي من كأس الأمير، وتأمل إدارة نادي كاظمة أن يُقدم المدرب الأجنبي الجديد للفريق مردود جيد، ويحقق نتائج جيدة تُرضي جماهير الفريق.

من هو روبيرتو بيانكي مدرب نادي كاظمة الجديد

هو روبيرتو لويس بيانكي بيليسير يطلق عليه لقب “بيتو بيانكي”، بخصوص جنسية مدرب كاظمة الجديد فهو من مواليد البرازيل ويحمل الجنسية الإسبانية، بدأ بيانكي مسيرته مع كرة القدم كلاعب في مركز الدفاع، حيث لعب لعدة أندية برازيلية، قبل أن يخوض تجربة احترافية بإسبانيا، حيث لعب لعدة أندية إسبانية كان أخرها سوسيداد مايوركا، بدأ مسيرته التدريبية مع نادي سوسيداد مايوركا، كما درب عدة أندية بإسبانيا، ودرب في إندونيسيا، قبل أن يُدرب منتخب إندونيسيا الأولمبي، ثم درب منتخب أنجولا، ونادي شباب الأردن.