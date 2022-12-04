من هو Scarpa لاعب نوتنجهام الجديد؟

أعلن نادي نوتنجهام فورست الإنجليزي عن التعاقد مع الجناح البرازيلي جوستافو سكاربا في صفقة انتقال حر قادمًا من نادي بالميراس البرازيلي، هذا ونُقدم لكم نبذة من السيرة الذاتية للنجم جوستافو سكاربا لاعب نوتنجهام فورست الجديد، والأندية التي لعب لها من قبل، وإنجازات وبطولات سكاربا، عقد سكاربا مع نوتنجهام يستمر لمدة ثلاثة مواسم ونصف الموسم، يبدأ من يناير 2023.
من هو Gustavo Scarpa لاعب نوتنجهام الجديد؟
- جوستافو سكاربا لاعب نوتنجهام الجديد من مواليد ساو باولو البرازيلية عام 1994 (29 عامًا).
- يلعب في مركز الوسط المهاجم.
- مسيرة سكاربا الدولية فقد لعب لمنتخب البرازيل الأول في مباراة واحدة.
- ستكون تجربته مع نوتنجهام الإنجليزي أول تجربة إحترافية للنجم Scarpa خارج البرازيل.
- بدأ سكاربا مسيرته الاحترافية مع نادي فلومينينزي، ثم ريد بول البرازيل، قبل ان ينتقل إلى بالميراس في 2018 حتى 2022.
- لعب سكاربا لنادي بالميراس 179 مباراة وسجل 27 هدفًا.
- حقق سكاربا مع بالميراس الكير من البطولات المحلية في البرازيل، كما فاز معهم ببطولة دوري أبطال أمريكا الجنوبية مرتين، وكأس السوبر الأمريكي الجنوبي مرة.