من هو Scarpa لاعب نوتنجهام الجديد؟

أعلن نادي نوتنجهام فورست الإنجليزي عن التعاقد مع الجناح البرازيلي جوستافو سكاربا في صفقة انتقال حر قادمًا من نادي بالميراس البرازيلي، هذا ونُقدم لكم نبذة من السيرة الذاتية للنجم جوستافو سكاربا لاعب نوتنجهام فورست الجديد، والأندية التي لعب لها من قبل، وإنجازات وبطولات سكاربا، عقد سكاربا مع نوتنجهام يستمر لمدة ثلاثة مواسم ونصف الموسم، يبدأ من يناير 2023.

من هو Gustavo Scarpa لاعب نوتنجهام الجديد؟