من هو Stefan Bajcetic لاعب ليفربول الشاب؟

بعد تزايد الإصابات في خط وسط نادي ليفربول، وجد يورجن كلوب ضالته في الشاب الإسباني ستيفان بايتيتش والذي تمسك بالفرصة وفرض نفسه في التشكيلة الأساسية لنادي ليفربول، هذا ونُقدم لكم نبذة من السيرة الذاتية للنجم ستيفان بايتيتش لاعب ليفربول الشاب، وأهم المعلومات وأرقام هذا اللاعب، هذا وقد جدد ليفربول عقده مع هذا اللاعب، ليكون عقد طويل الأمد.

معلومات عن ستيفان بايتيتش لاعب ليفربول