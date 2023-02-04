من هو Stefan Bajcetic لاعب ليفربول الشاب؟

بعد تزايد الإصابات في خط وسط نادي ليفربول، وجد يورجن كلوب ضالته في الشاب الإسباني ستيفان بايتيتش والذي تمسك بالفرصة وفرض نفسه في التشكيلة الأساسية لنادي ليفربول، هذا ونُقدم لكم نبذة من السيرة الذاتية للنجم ستيفان بايتيتش لاعب ليفربول الشاب، وأهم المعلومات وأرقام هذا اللاعب، هذا وقد جدد ليفربول عقده مع هذا اللاعب، ليكون عقد طويل الأمد.
معلومات عن ستيفان بايتيتش لاعب ليفربول
- النجم الشاب Stefan Bajcetic لاعب ليفربول من مواليد مدينة فيجو الإسبانية عام 2004 (19 عامًا).
- لاعب وسط مدافع ويلعب مدافعًا أيضًا، لاعب إسباني ذو أصول صربية فوالده لاعب كرة قدم صربي معروف (سردان بايتيتش) ووالدته إسبانية.
- بايتيتش خريج أكاديمية نادي سيلتا فيجو للناشئين.
- عام 2020 انتقل لنادي ليفربول.
- كان اول مشاركة له مع فريق ليفربول أول في أغسطس 2022 وحل بديلا في المباراة التي فاز بها ليفربول على بورنموث بنتيجة 9-0.
- لعب حتى الآن لمنتخب إسبانيا تحت 18 سنة.