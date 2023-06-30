من هو Uilliam Barros لاعب الفحيحيل الجديد؟

أعلن نادي الفحيحيل عن التعاقد مع النجم البرازيلي المميز وليام باروس ليقود هجوم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي خلال الفترة القادمة، حيث نستعرض من خلال هذا التقرير نبذة من السيرة الذاتية للمهاجم وليام باروس لاعب نادي الفحيحيل الجديد، واهم المعلومات عنه من ويكيبيديا، والأندية التي لعب لها من قبل، وأرقام هذا اللاعب.

معلومات عن Uilliam Barros لاعب الفحيحيل الجديد

هو وليام أو أوليم باروس لاعب الفحيحيل الجديد يلعب في مركز المهاجم أو الجناح الأيمن من مواليد البرازيل عام 1994 (28 عامًأ)، قبل أن يصل للكويت لعب لعدة أندية سعودية وهي الخلود والحزم والساحل، لعب وليام باروس لعدد من الأندية البرازيلية قبل أن ينتقل للعب في الدوريات الخليجية.

لاعب الفحيحيل وليام باروس لعب لنادي الخلود من يناير 2023 حتى نهاية الموسم، حيث لعب للفريق السعودي 9 مباريات وسجل 7 أهداف، كان يلعب من قبل لنادي الحزم، ولعب للفريق السعودي 11 مباراة ولم يسجل له، تألق باروس مع نادي الساحل السعودي حيث لعب لهذا الفريق 36 مباراة وسجل 19 هدفًا.