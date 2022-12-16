من هو Victor Osimhen لاعب نابولي الإيطالي؟

بواسطة محمود عطا الله
فيكتور أوسيمين مهاجم نابولي فيكتور أوسيمين مهاجم نابولي

لفت مهاجم نابولي رقم 9 فيكتور أوسيمين أنظار أكبر الأندية الأوروبية وفي مقدمتهم نادي ريال مدريد بعد تألقه الكبير مع ناديه في الدوري الإيطالي وفي دوري أبطال اوروبا، نُقدم لكم من خلال هذا التقرير السيرة الذاتية لفيكتور أوسيمين لاعب نادي نابولي الإيطالي، والأندية التي لعب لها، وجنسية فيكتور أوسيمين، وإنجازات هذا اللاعب الصاعد بقوة في لعبة كرة القدم العالمية.

معلومات عن Victor Osimhen لاعب نابولي

  • جنسية فيكتور أوسيمين لاعب نابولي رقم 9 هي الجنسية النيجيرية، مهاجم نابولي من مواليد لاجوس عاصمة نيجيريا عام 1998 (24 عامًا).
  • ترعرع فيكتور أوسيمين في أسرة فقيرة جاءت من جنوب نيجيريا إلى العاصمة لاجوس، له 5 أشقاء هو أصغرهم.
  • كانت بدايته مع التألق في كرة القدم بدوري المدارس.
  • التحق بعد ذلك بأحد أكاديميات كرة القدم في نيجيريا
  • انضم فيكتور اوسيمين لمنتخب نيجيريا تحت 17 سنة وشارك في كأس العالم تحت 17 عام 2015 وفاز المنتخب النيجيري بالبطولة، وحقق أوسيمين لقب الهداف، لتنهال عليه العروض الأوروبية.
  • انتقل فيكتور أوسيمين لنادي فولفوسبورج الألماني مقابل 3 ملايين دولار، لكنه أصيب ثم تعرض لعارض صحي، ولم تنجح تجربته مع فولفوسبورج.

  • فيكتور أوسيمين لاعب نابولي
    فيكتور أوسيمين لاعب نابولي رقم 9
  • انتقل أوسيمين بعد ذلك لنادي شارلروا البلجيكي وسجل 12 هدف من 25 مباراة.
  • لعب بعد ذلك لنادي ليل وسجل له 13 هدف من 27 مباراة.
  • في صيف 2020 انتقل فيكتور أوسيمين لنادي نابولي الإيطالي مقابل 70 مليون يورو، لعب لنابولي حتى الآن 63 مباراة وسجل 33 هدفًا.
  • لعب فيكتور أوسيمين لمنتخب نيجيريا الأول 22 مباراة وسجل 15 هدفًا.
  • فيكتور أوسيمين حاليًا يتصدر جدول ترتيب هدافي الدوري الإيطالي 2023.
محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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