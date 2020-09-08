Take a fresh look at your lifestyle.


من هو vuk rasovic مدرب الوحدة الإماراتي الجديد؟.. تعرف إلى السيرة الذاتية له

بواسطة محمود عطا الله
رازوفيتش مدرب الوحدة الجديد رازوفيتش مدرب الوحدة الجديد

أعلن نادي الوحدة الإماراتي عن التعاقد مع المدير الفني الصربي فوك رازوفيتش ليتولى قيادة الفريق خلال الفترة القادمة في كل البطولات، حيث نقدم من خلال هذا التقرير السيرة الذاتية لرازوفيتش مدرب الوحدة الجديد، والأندية التي دربها من قبل، والبطولات والإنجازات التي حققها، وعقد رازوفيتش مع الوحدة لمدة موسمين، ويصل هذا المدرب الجديد للوحدة قادمًا من نادي الظفرة.

1 من هو رازوفيتش مدرب الوحدة الجديد والسيرة الذاتية له
2 الأندية التي دربها رازوفيتش مدرب الوحدة الجديد

من هو رازوفيتش مدرب الوحدة الجديد والسيرة الذاتية له

فوك رازوفيتش مدرب الوحدة الجديد من مواليد مدينة دورتموند الألمانية، بدأ مسيرته مع عالم كرة القدم كلاعب في خط الدفاع، حيث لعب لعدة أندية صربية، منها: العملاق الصربي بارتيزان، والبطل البلغاري سلافيا صوفيا، كما لعب لنادي كريليا الروسي، وأنهى مسيرته كلاعب مع نادي كانساس سيتي الأمريكي، كان لاعبًا سابقًا في منتخب يوغوسلافيا، بدأ مسيرته كمدير فني مع نادي تيلي أوبتيك الصربي.

الأندية التي دربها رازوفيتش مدرب الوحدة الجديد

ثاني نادي يدربه رازوفيتش مدرب الوحدة الجديد كان العملاق الصربي بارتيزان بلجراد، ثم درب نادي دينامو مينسك بطل بيلاروسيا، ثم درب نابريداك الصربي، بعدها ينتقل رازوفيتش للتدريب في الخليج العربي، حيث أصبح المدير الفني للفيصلي السعودي ثم الظفرة الإماراتي، من إنجازات رازوفيتش مدرب الوحدة الجديد الفوز بكأس السوبر الصربي 2013 مع نادي بارتيزان.

محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

قد يعجبك ايضا
أخبار الرياضة

من هو roberto bianchi مدرب نادي كاظمة الجديد

أخبار الرياضة

تشكيلة القادسية أمام كاظمة في ربع نهائي كأس الأمير الكويتي 2020

أخبار الرياضة

جدول كأس أمير الكويت 2020 دور 8 – مواعيد مباريات العربي والقادسية والكويت…

أخبار الرياضة

موعد مباراة الزمالك وبيراميدز والتشكيل المتوقع والقنوات الناقلة لها

أخبار الرياضة

موعد مباراة الكويت والإمارات الودية القادمة 2020

أخبار الرياضة

جدول ترتيب الدوري المصري بعد تعادل الأهلى مع الانتاج الحربي

أخبار الرياضة

من هو مارك فوتا مدرب الوحدة الجديد؟.. تعرف على السيرة الذاتية للمدرب الهولندي Mark…

أخبار الرياضة

بعد تألق تريزيجيه.. تعرف إلى مباريات أستون فيلا المتبقية القادمة في الدوري الإنجليزي

أخبار الرياضة

نتائج قرعة دور 8 من دوري أبطال أوروبا 2020 – ربع النهائي

أخبار الرياضة

خورخي لويس بينتو يوقع عقدًا مبدئيًا لتدريب منتخب الإمارات


اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.