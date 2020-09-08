من هو vuk rasovic مدرب الوحدة الإماراتي الجديد؟.. تعرف إلى السيرة الذاتية له

أعلن نادي الوحدة الإماراتي عن التعاقد مع المدير الفني الصربي فوك رازوفيتش ليتولى قيادة الفريق خلال الفترة القادمة في كل البطولات، حيث نقدم من خلال هذا التقرير السيرة الذاتية لرازوفيتش مدرب الوحدة الجديد، والأندية التي دربها من قبل، والبطولات والإنجازات التي حققها، وعقد رازوفيتش مع الوحدة لمدة موسمين، ويصل هذا المدرب الجديد للوحدة قادمًا من نادي الظفرة.

تعاقدت شركة نادي الوحدة لكرة القدم مع المدير الفني الصربي فوك رازوفيتش “47 عام” ، ليتولى مهمة الإدارة الفنية للفريق الأول لموسم 2020/21 وموسم 2021/22. ويعتبر السيد فوك صاحب سيرة ذاتية مميزة وسبق له الاشراف على الادارة الفنية لنادي الظفرة الشقيق . #WHDFC pic.twitter.com/mftjZ3VCOd — AlWahda FC (@AlWahdaFCC) September 8, 2020

من هو رازوفيتش مدرب الوحدة الجديد والسيرة الذاتية له

فوك رازوفيتش مدرب الوحدة الجديد من مواليد مدينة دورتموند الألمانية، بدأ مسيرته مع عالم كرة القدم كلاعب في خط الدفاع، حيث لعب لعدة أندية صربية، منها: العملاق الصربي بارتيزان، والبطل البلغاري سلافيا صوفيا، كما لعب لنادي كريليا الروسي، وأنهى مسيرته كلاعب مع نادي كانساس سيتي الأمريكي، كان لاعبًا سابقًا في منتخب يوغوسلافيا، بدأ مسيرته كمدير فني مع نادي تيلي أوبتيك الصربي.

الأندية التي دربها رازوفيتش مدرب الوحدة الجديد

ثاني نادي يدربه رازوفيتش مدرب الوحدة الجديد كان العملاق الصربي بارتيزان بلجراد، ثم درب نادي دينامو مينسك بطل بيلاروسيا، ثم درب نابريداك الصربي، بعدها ينتقل رازوفيتش للتدريب في الخليج العربي، حيث أصبح المدير الفني للفيصلي السعودي ثم الظفرة الإماراتي، من إنجازات رازوفيتش مدرب الوحدة الجديد الفوز بكأس السوبر الصربي 2013 مع نادي بارتيزان.