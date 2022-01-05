من هي الأندية الأكثر فوزًا بكأس السوبر السعودي قبل قمة الهلال والفيصلي؟

تُقام مباراة الهلال والفيصلي على كأس السوبر السعودي غدا الخميس 6 يناير 2022 على لقب النسخة الثامنة من تلك البطولة الهامة، وقبل تلك المباراة المرتقبة نستعرض معكم تاريخ السوبر السعودي، وجدول الأندية الأكثر فوزا بالسوبر في المملكة العربية السعودية، تُقام مباراة الغد في العاصمة الرياض، على استاد الملك فهد الدولي (الدرة).
الأندية الأكثر فوزًا بكأس السوبر السعودي
- انطلقت بطولة كأس السوبر رسميا لأول مرة عام 2013، وأقيمت وقتها بين الفتح بطل الدوري والاتحاد بطل كأس الملك وفاز الفتح بأول نسخة بعد فوزه على الاتحاد بنتيجة 3-2.
- عام 2014: النصر بطل الدوري تقابل مع الشباب بطل كأس الملك، وفاز الشباب بركلات الترجيح 4-3.
- عام 2015: النصر بطل الدوري تقابل مع الهلال بطل كأس الملك، أقيمت في لندن وفاز الهلال 1-0.
- عام 2016: الأهلي بطل الدوري ضد الهلال بطل كأس الملك، أقيمت في لندن، فاز الأهلي بركلات الترجيح 4-3.
- عام 2017: ألغيت.
- عام 2018: الهلال بطل الدوري ضد الاتحاد بطل الكاس، أقيمت في لندن، فاز الهلال 2-1.
- عام 2019: النصر بطل الدوري ضد التعاون بطل الكأس، فاز النصر بركلات الترجيح 5-4.
- عام 2020: الهلال بطل الدوري ضد النصر بطل الكأس، فاز النصر 3-0.
- الأكثر فوزا بالسوبر هم: الهلال 2، النصر 2، الأهلي 1، الشباب 1، الفتح 1.