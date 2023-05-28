من هي الأندية الهابطة والصاعدة من وإلى الدوري الإنجليزي الممتاز 2024/2023؟

ساعات قليلة ونعرف أسماء الأندية الهابطة من الدوري الإنجليزي الممتاز إلى مسابقة الشامبيونشيب والأندية الصاعدة للبريميرليج موسم 2024/2023، هذا وتعتبر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز هي الأقوى على مستوى كل دوريات العالم، وسوف يكون الموسم القادم أقوى وأقوى، خاصة مع دخول مستثمرين جدد في لعبة كرة القدم بإنجلترا.

الأندية الهابطة من الدوري الإنجليزي الممتاز إلى الشامبيونشيب

كان نادي ساوثهامبتون أول الأندية الهابطة من الدوري الإنجليزي الممتاز 2023 وسيكون أحد فرق دوري الدرجة الأولى الموسم القادم 2024، وأنهى الفريق مسابقة البريميرليج في المركز الأخير، في حين يحسم الأسبوع الأخير هبوط ناديين من بين ثلاثة أندية ليستر أو ليدز أو إيفرتون وهذا ما سنتابعه معكم.



الأندية الصاعدة للدوري الإنجليزي الممتاز 2024:

أسفر دوري الدرجة الأولى الإنجليزي، عن صعود ثلاثة أندية للدوري الإنجليزي الممتاز 2023 The Premier League، تلك الأندية هي: نادي بيرنلي بطل المسابقة، والوصيف نادي شيفلد يونايتد، وصاحب المركز الثالث نادي لوتون تاون.