من هي الأندية الهابطة والصاعدة من وإلى الدوري السعودي للمحترفين “روشن” 2024/2023؟

بواسطة محمود عطا الله
الأندية الهابطة والصاعدة للدوري السعودي روشن 2024 الأندية الهابطة والصاعدة للدوري السعودي روشن 2024

تُختتم اليوم الأربعاء 31 مايو 2023 منافسات دوري روشن السعودي بمباريات الأسبوع الأخير، حيث نستعرض من خلال هذا التقرير أسماء الأندية الهابطة من دوري روشن، وأسماء الأندية الصاعدة للدوري السعودي للمحترفين الموسم القادم 2024/2023، من الجدير بالذكر أنه يهبط من دوري روشن 2023 ناديين، على أن يصعد إليه أربعة أندية ليزيد عدد فرق المسابقة إلى 18 نادي.

الأندية الهابطة من دوري روشن السعودي 2023

كان نادي الباطن أول الأندية الهابطة من دوري روشن السعودي 2023 بعدما جاء في المركز الأخير قبل أسابيع من نهاية المسابقة، الأسبوع الأخير سوف يحدد الفريق الثاني الهابط من المحترفين إلى دوري يلو (الدرجة الأولى)، حيث يتنافس للهروب من الهبوط ثلاثة أندية وهي الخليج والعدالة والفيحاء، فتابعونا مع ثاني الهابطين مساء اليوم.

الأندية الصاعدة للدوري السعودي للمحترفين 2024/2023:
النادي الأهلي هو أول الصاعدين إلى الدوري السعودي للمحترفين “روشن 2024″، بعدما فاز بلقب دوري الدرجة الأولى “يلو”، كما صعد مع الأهلي أندية الحزم والأخدود، ورابع المتأهلين والعائد من جديد للأضواء نادي الرياض.

محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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