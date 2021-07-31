من هي المنتخبات التي دربها ديك أدفوكات مدرب العراق الجديد؟

نجح الاتحاد العراقي لكرة القدم، في التعاقد مع مدير فني عالمي مخضرم، لقيادة منتخب العراق الأول، خلال المرحلة الحاسمة والاخيرة من تصفيات كأس العالم 2022 عن قارة آسيا، فقد تم التعاقد مع المدير الفني الهولندي ديك أدفوكات، هذا ونستعرض من خلال هذا التقرير أسماء المنتخبات التي دربها ديك أدفوكات مدرب العراق الجديد، وأفضل إنجازت هذا المدرب سواء على مستوى الأندية أو على سمتوى المنتخبات.

إنجازات ديك أدفوكات مدرب العراق الجديد

بخصوص المنتخبات التي دربها ديك أدفوكات مدرب العراق الجديد، فقد درب سبعة منتخبات والمنتخب العراقي هو الثامن، أدفوكات من مواليد هولندا عام 1947 (74 عامًا)، بالطبع بدأ مسيرته مع كرة القدم كلاعب، حيث كان يلعب في مركز الوسط المدافع، المنتخبات التي دربها ديك أدفوكات من الأقدم إلى الأحدث: هولندا، الإمارات، كوريا الجنوبية، بلجيكا، روسيا، صربيا، العراق.

من إنجازات أدفوكات مدرب العراق الجديد: الفوز بالمركز الثالث كمدير فني للمنتخب الهولندي في كأس أمم أوروبا 2004، بينما حقق ألقاب الكثير من الدوريات والكؤوس في هولندا واسكتلندا وروسيا مع أندية إيندهوفن ورينجرز وزينيت.