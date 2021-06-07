من هي المنتخبات المتأهلة إلى المرحلة القادمة والأخيرة من تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2022؟

دخلت المرحلة قبل الاخيرة من تصفيات آسيا المؤهلة إلى كأس العالم 2022 مراحلها الفاصلة والحاسمة، حيث تتنافس أقوى منتخبات القارة على التأهل إلى المرحلة القادمة من التصفيات الآسيوية، هذا ونتمنى كل التوفيق للمنتخبات العربية والخليجية في تلك التصفيات لاسعاد ماهيرهم العريضة.

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هذا ويتأهل من قارة آسيا إلى مونديال قطر 2022 عدد 4.5 منتخب، أربعة منتخبات تتأهل بصورة مباشرة للنهائيات، بينما يدخل المنتخب الخامس إلى الملحق العالمي للفوز بمقعد التمثيل في كأس العالم.

نظام تصفيات كأس العالم 2022 آسيا

عدد المنتخبات المتأهلة إلى المرحلة الأخيرة من تصفيات كأس العالم 2022 عن قارة آسيا سوف تكون 12 منتخبًا، وهم أوائل المجموعات الثمانية مع أفضل أربعة منتخبات من أصحاب المركز الثاني، حيث تقسمهم القرعة على مجموعتين كل مجموعة تضم ستة منتخبات، يقام بين فرق كل مجموعة دوري من دورين، يصعد لنهائيات كأس العالم بطل ووصيف كل مجموعة، وأفضل منتخب من أصحاب المركز الثالث يتأهل للملحق العالمي.

المنتخبات المتأهلة إلى المرحلة القادمة من تصفيات آسيا لكأس العالم 2022

كان المنتخب الياباني أول المنتخبات الصاعدة إلى المرحلة الأخيرة من التصفيات، حيث حلق وحيدًا على قمة جدول ترتيب المجموعة السادسة، ويعتبر المنتخب الياباني من أقوى المنتخبات المرشحة للمشاركة في المونديال القادم، حجز منتخب سوريا بطاقة التأهل الثانية للمرحلة القادمة من التصفيات، المنتخبات الآسيوية المتأهلة إلى المرحلة الأخيرة من تصفيات كأس العالم 2022 حتى الآن هي:

– منتخب اليابان.

– منتخب سوريا.

– منتخب أستراليا.

– تابعونا مع باقي الأسماء.