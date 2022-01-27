من هي المنتخبات المتأهلة لكأس العالم 2022؟.. تعرف على الدول المشاركة في مونديال قطر

بواسطة محمود عطا الله
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يتنافس 210 منتخبًا حول العالم على 32 مقعدًا هم إجمالي مقاعد المنتخبات المشاركة في مونديال قطر 2022 الذي يقام في الصيف القادم، حيث نُقدم من خلال هذا التقرير أسماء المنتخبات المتاهلة إلى كأس العالم 2022 من آسيا وأوروبا وأمريكا وإفريقيا، حيث يشهد الطريق للمشاركة في المونديال منافسة كبيرة بين كل دول العالم، حيث تعتبر تلك البطولة أهم مسابقة رياضية كروية وتحرص كل الدول على التواجد فيها.

المنتخبات المتأهلة لكأس العالم 2022

منتخب قطر هو أول منتخب مشارك في المونديال وهو البلد المستضيف للبطولة، منتخب ألمانيا هو أول المنتخبات الصاعدة إلى كأس العالم 2022 عن قارة أوروبا، ثم حجز منتخب الدنمارك البطاقة الثانية عن القارة الأوروبية، كما تأهل منتخب إيران لمونديال قطر ويحجز مكانه في البطولة كأول منتخب آسيوي، هذا ونترقب صعود عدة منتخبات عربية للبطولة.

سوف يبلغ عدد المنتخبات المتأهلة إلى كأس العالم 2022 عن قارة أوروبا 13 منتخبًا، قارة آسيا 4.5 منتخبًا، قارة إفريقيا 5 منتخبات، يبلغ عدد المنتخبات المشاركة في مونديال قطر عن قارة أمريكا الجنوبية 4.5 منتخبًا، قارة أمريكا الشمالية والكاريبي 3.5، من قارة أمريكا الجنوبية تأهل المنتخبان البرازيلي والأرجنتيني.

المنتخبات المتأهلة لكأس العالم 2022 عن قارة أوروبا
ألمانيا
الدنمارك
فرنسا
بلجيكا
كرواتيا
إسبانيا
صربيا
إنجلترا
سويسرا
نذرلاند
المنتخبات المشاركة في كأس العالم 2022 من آسيا
قطر
إيران
المنتخبات الصاعدة من أمريكا الجنوبية
البرازيل
الأرجنتين
المنتخبات المتأهلة من إفريقيا
التصفيات جارية
محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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