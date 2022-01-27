من هي المنتخبات المتأهلة لكأس العالم 2022؟.. تعرف على الدول المشاركة في مونديال قطر

يتنافس 210 منتخبًا حول العالم على 32 مقعدًا هم إجمالي مقاعد المنتخبات المشاركة في مونديال قطر 2022 الذي يقام في الصيف القادم، حيث نُقدم من خلال هذا التقرير أسماء المنتخبات المتاهلة إلى كأس العالم 2022 من آسيا وأوروبا وأمريكا وإفريقيا، حيث يشهد الطريق للمشاركة في المونديال منافسة كبيرة بين كل دول العالم، حيث تعتبر تلك البطولة أهم مسابقة رياضية كروية وتحرص كل الدول على التواجد فيها.

المنتخبات المتأهلة لكأس العالم 2022

منتخب قطر هو أول منتخب مشارك في المونديال وهو البلد المستضيف للبطولة، منتخب ألمانيا هو أول المنتخبات الصاعدة إلى كأس العالم 2022 عن قارة أوروبا، ثم حجز منتخب الدنمارك البطاقة الثانية عن القارة الأوروبية، كما تأهل منتخب إيران لمونديال قطر ويحجز مكانه في البطولة كأول منتخب آسيوي، هذا ونترقب صعود عدة منتخبات عربية للبطولة.

سوف يبلغ عدد المنتخبات المتأهلة إلى كأس العالم 2022 عن قارة أوروبا 13 منتخبًا، قارة آسيا 4.5 منتخبًا، قارة إفريقيا 5 منتخبات، يبلغ عدد المنتخبات المشاركة في مونديال قطر عن قارة أمريكا الجنوبية 4.5 منتخبًا، قارة أمريكا الشمالية والكاريبي 3.5، من قارة أمريكا الجنوبية تأهل المنتخبان البرازيلي والأرجنتيني.