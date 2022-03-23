من هي المنتخبات المتأهلة من تصفيات آسيا لكأس العالم 2022؟

تنطلق اليوم الخميس، مباريات المرحلة التاسعة وقبل الأخيرة من تصفيات آسيا المؤهلة لمونديال قطر، حيث يترقب الجميع أسماء المنتخبات المتأهلة إلى كأس العالم 2022 عن قارة آسيا، حيث اقترب منتخب عربي من حسم إحدى بطاقات التأهل، بينما تتنافس ثلاثة منتخبات على بطاقة التأهل للملحق الآسيوي المؤهل لكأس العالم.

المنتخبات المتأهلة من آسيا لكأس العالم 2022

حسم المنتخبين الإيراني والكوري الجنوبي بطاقتي التأهل عن المجموعة الأولى بعد حسم المركزين الأول والثاني، يذكر أن المنتخبات المتأهلة من آسيا لكأس العالم 2022 هي أول وثاني كل مجموعة، في حين يتقابل المنتخبين أصحاب المركز الثالث في الملحق، والفائز يتأهل للملحق العالمي، المنتخبات المتأهلة:

المجموعة الأولى:

إيران

كوريا الجنوبية

المجموعة الثانية:

لم تتحدد حتى الآن.

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