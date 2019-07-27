من هي فريدة عثمان بطلة السباحة المصرية هو سؤال الجميع الآن بعد تحقيق النجمة المتألقة اليوم السبت الميدالية البرونزية في كأس العالم 2019 المقامة الآن بكوريا الجنوبية، هذا ونقدم لكم الآن السيرة الذاتية للسباحة المصرية العالمية فريدة عثمان، وتاريخها الهام في عالم السباحة المصرية والقارية والعالمية، برونزية بطولة العالم للسباحة التي حققتها المصرية فريدة عثمان اليوم جاءت في سباق 50 متر فراشة بعد أن حققت زمن قدره 25.47، ميدالية اليوم أول ميدالية عربية في النسخة الحالية

من هي فريدة عثمان بطلة السباحة المصرية والسيرة الذاتية لها

هي فريدة هشام عثمان والدها هو طبيب الأسنان هشام عثمان، ووالدتها هي رندا السلاوي، تلعب السباحة في نادي الجزيرة المصري، يدربها المدرب الأوكراني فولوديمير هوستو، فريدة عثمان ولدت عام 1995 في انديانا بوليس بالولايات المتحدة الأمريكية، نشأت وترعرعت في جمهورية مصر العربية، درست في مدارس الليسية الفرنسية بالقاهرة، والدراسة الجامعية بالجامعة الأمريكية بالقاهرة.

فريدة عثمان السباحة المصرية العالمية، حققت أول ميدالية في تاريخ مصر في كأس العالم للناشئين 2011، حيث حققت الميدالية الذهبية في سباق 50 متر فراشة، وهي أول رياضي مصري يحقق رقم قياسي عالمي في السباحة، تلعب في مسابقات السباحة بنوعي الفراشة والحرة، وهي بطلة مصر والعرب وأفريقيا.