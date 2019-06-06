من يتولى رئاسة الاتحاد الإفريقي بعد توقيف ” أحمد أحمد ” إليكم المعلومات حسب اللوائح

تم توقيف رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بسبب مخالفات قانونية، عنوان تصدر منذ ساعات الصحف والمواقع الإخبارية ربما مُنهياً حالة الجدل التي أُثيرت حول الرجل منذ أن تولى منصبه خلفاً للكاميروني ” عيسى حياتو ” ظل التخبط والارتجال في القرارات والتعامل مع المواقف السِمة التي ميزت أداء الكاف منذ أن تولى ” أحمد أحمد ” المسئولية .

ثم جاءت مباراة نهائي دوري الأبطال الإفريقية التي جمعت كل من فريقي الوداد المغربي والترجي التونسي كالقشة التي قسمت ظهر البعير، حتى دفعت الفيفا نفسها بوصف ما يحدث بالاتحاد الإفريقي بالمأساة، واليوم تم توقيف أحمد أحمد في فرنسا، والسبب المعلن حتى الآن مخالفات مالية تتعلق بالقوانين الضريبية بفرنسا، وبعد أن تم توقيف أحمد احمد .. يظل التساؤل من يتولى رئاسة الاتحاد الإفريقي بديلاً عنه حال غاب عن منصبه .. فإليكم التفاصيل .

من يتولى الاتحاد الإفريقي بعد أحمد أحمد

بعد أن تم توقيف أحمد أحمد رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، وذلك على خلفية مخالفات مالية تتعلق بالتعاقد مع شركة ألمانية وقيام الاتحاد الإفريقي بفسخ العقد بشكل غير قانوني واستبدلها بأخرى فرنسية، وهذا ما أعلنت عنه صحف ووسائل إعلام فرنسية، يبقى السؤال ماذا لو غاب أحمد أحمد عن مهام منصبه بسبب هذا التوقيف .

الإجابة أن هناك لرئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، ثلاثة من النواب، نيجري وكونغولي ومغربي، وفي حقيقة الأمر أن النائب الأول هو النيجيري ” أمادو بنج ” وهو وحسب اللوائح من سيتولى رئاسة الاتحاد الإفريقي كرئيس مؤقت بصفته النائب الأول بديلاً عن أحمد أحمد حتى أن يتضح موقفه .