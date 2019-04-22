من يقابل الزمالك في قبل نهائي الكونفدرالية.. تعرف على كل تفاصيل “مباراة الهلال والنجم”

تقام مساء يوم الثلاثاء بمدينة السويس المصرية، مباراة الإياب من الدور ربع النهائي لبطولة الكونفدرالية الأفريقية، والتي تجمع الهلال بطل السودان ونادي النجم الساحلي بطل تونس، وينتظر نادي الزمالك المصري الفائز في نتيجة مباراة الهلال والنجم في الدور قبل النهائي للبطولة، وكانت نتيجة مباراة الذهاب بين الهلال والنجم، شهدت فوز البطل التونسي بنتيجة 3-1، ومباراة الإياب هي مباراة الهلال، وتم نقلها لمصر بسبب الأحداث السياسية الأخيرة بالسودان.

تفاصيل كورة الهلال والنجم

تقام المباراة على ملعب مدينة السويس شرق القاهرة، يغيب عن النجم الساحلي التونسي، نجم خط وسطه محمد أمين بن عمر للإصابة، يدخل الهلال المباراة بصفوف شبه مكتملة لتحقيق أمل التأهل للدور القادم، القنوات الناقلة للمباراة “قناة bein sports hd1″، المعلق على المباراة الكابتن والمعلق الرياضي سوار الذهب، موعد بداية مباراة الهلال والنجم الساحلي عند الساعة 8 مساء بتوقيت السودان، 7 مساء بتوقيت تونس.

يحضر كورة الهلال والنجم الساحلي التونسي، 500 مشجع للهلال، و150 مشجع للنجم الساحلي، يذكر أن النجم الساحلي فاز الخميس الماضي بلقب بطل العرب 2019، فهل يستطيع الهلال أن يُقصي بطل العرب من الكونفدرالية الأفريقية؟.

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