من يقابل الهلال في كأس العالم للأندية 2021؟.. تعرف على موعد قرعة المونديال

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، عن موعد قرعة بطولة كأس العالم للأندية 2021، ويأتي هذا بعد 24 ساعة فقط من تأهل نادي الهلال السعودي لهذا المحفل العالمي، حيث تتساءل كل الجماهير “من سيقابل الهلال السعودي في كأس العالم للأندية 2021؟”، هذا وتقام بطولة كأس العالم للأندية بأبوظبي عاصمة دولة الإمارات العربية خلال الفترة من أواخر يناير حتى أوائل فبراير 2022 القادم.

موعد قرعة كأس العالم للأندية 2021

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم أن مراسم قرعة مونديال الأندية سوف تتم يوم الإثنين 29 نوفمبر 2021، سوف يتم نقل القرعة مباشرة عبر قناة الفيفا على اليوتيوب، ومساء هذا اليوم سوف يتم تحديد من سيقابل الهلال قي كأس العالم للأندية 2021، هذا ويشارك في البطولة أندية: الهلال السعودي بطل آسيا، الأهلي المصري بطل إفريقيا، تشيلسي الإنجليزي بطل أوروبا، الجزيرة الإماراتي مستضيف البطولة، فلامنجو أو بالميراس البرازيليين عن جنوب أمريكا، مونتيري المكسيكي بطل الكونكاكاف، أوكلاند سيتي النيوزيلندي بطل أوقيانوسيا.

نظام كأس العالم للأندية 2022/2021: يبدأ تشيلسي المشاركة في البطولة من الدور قبل النهائي، وكذلك بطل أمريكا الجنوبية، تبدأ البطولة بمباراة الجزيرة الإماراتي مع أوكلاند سيتي في الدور الأول، وتحدد القرعة من يقابل الهلال في الدوري الثاني، حيث من الممكن أن يكون منافس الهلال في كأس العالم الأهلي المصري، أو مونتيري أو الفائز من الجزيرة وأوكلاند سيتي.