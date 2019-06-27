من يقابل مصر.. أسماء المنتخبات المتأهلة لدور 16 من كأس الأمم الأفريقية 2019

نقدم لكم متابعة لكل أسماء المنتخبات المتأهلة لدور 16 من كأس الأمم الأفريقية 2019 المقامة الآن بمصر كما سنجيب لكم عن السؤال الهام من يقابل مصر في دور 16، ومن سيقابل تونس والمغرب والجزائر في حال تأهل جميع تلك المنتخبات، يشارك في بطولة كأس أمم أفريقيا 2019 عدد 24 منتخب، قسمتهم القرعة على 6 مجموعات، كل مجموعة بها أربعة منتخبات، يقام بين فرق المجموعة الواحدة دوري من دور واحد، يصعد بنهايته أول وثاني كل مجموعة لدور ثمن النهائي.

من يقابل مصر في دور 16 من كأس الأمم الأفريقية 2019

ضمن منتخب مصر مكانه ضمن المنتخبات الصاعدة لدور 16 من أمم أفريقيا، وسيتحدد مكانه في المجموعة أول أو ثاني بعد نهاية الجولة الثالثة، ومباراة مصر وأوغندا المرتقبة، وفي حال أنهى منتخب مصر دور المجموعات بطلا للمجموعة الأولى وهو الاحتمال الأقرب، سيلتقي مع ثالث المجموعة الثالثة أو الرابعة أو ثالث المجموعة الخامسة، في حال أنهى منتخب مصر دور المجموعات وصيفا للمجموعة الأولى سيواجه خصم قوي وهو ثاني المجموعة الثالثة وسيكون الجزائر أو السنغال.

المنتخبات المتأهلة لدور 16 من كأس الأمم الأفريقية 2019

كان منتخب نيجيريا أول المتأهلين لدور ثمن النهائي من البطولة الأفريقية 2019، بعد وصوله للنقطة السادسة والفوز في الجولتين الأولى والثانية عن المجموعة الثانية والتي تقام مبارياتها بالإسكندرية، منتخب مصر كان ثاني المتأهلين عن المجموعة الثانية.