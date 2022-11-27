ضمن المنتخب الفرنسي أولى بطاقات التأهل للدور ثمن النهائي من مونديال قطر 2022 بعد وصوله إلى النقطة السادسة من جولتين، ويتبقى له مباراة في الجولة الثالثة، يحسم فيها مركزه النهائي في المجموعة الرابعة (الأول أو الثاني)، هذا ويلتقي منتخب فرنسا في الجولة الأخيرة من المجموعة الرابعة منتخب تونس، وفي نفس المجموعة يلتقي منتخب الدنمارك مع أستراليا.

من يُقابل فرنسا في ثمن نهائي كأس العالم 2022؟