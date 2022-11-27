ضمن المنتخب الفرنسي أولى بطاقات التأهل للدور ثمن النهائي من مونديال قطر 2022 بعد وصوله إلى النقطة السادسة من جولتين، ويتبقى له مباراة في الجولة الثالثة، يحسم فيها مركزه النهائي في المجموعة الرابعة (الأول أو الثاني)، هذا ويلتقي منتخب فرنسا في الجولة الأخيرة من المجموعة الرابعة منتخب تونس، وفي نفس المجموعة يلتقي منتخب الدنمارك مع أستراليا.
من يُقابل فرنسا في ثمن نهائي كأس العالم 2022؟
- سوف يُقابل فرنسا في دور 16 من كأس العالم 2022 أحد منتخبات المجموعة الثالثة (الأرجنتين أو المكسيك أو بولندا أو السعودية).
- أقوى التوقعات، أن يحسم منتخب فرنسا صدارة المجموعة الرابعة ليواجه ثاني المجموعة الثالثة الذي من المرتقب أن يكون السعودية أو المكسيك.
- من الممكن أن يقابل منتخب فرنسا في دور 16 منتخب الأرجنتين لكن هذا احتمال صعب ولكن محتمل.
- عمومًا، في حال حسم منتخب فرنسا صدارة مجموعته سوف يُقابل ثاني المجموعة الثالثة، وفي حال جاء ثانيًا يلاقي بطل المجموعة الثالثة.