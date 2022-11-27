من يُقابل فرنسا في ثمن نهائي كأس العالم 2022؟

بواسطة محمود عطا الله
منتخب فرنسا يتأهل لدور 16 من كأس العالم 2022 منتخب فرنسا يتأهل لدور 16 من كأس العالم 2022

ضمن المنتخب الفرنسي أولى بطاقات التأهل للدور ثمن النهائي من مونديال قطر 2022 بعد وصوله إلى النقطة السادسة من جولتين، ويتبقى له مباراة في الجولة الثالثة، يحسم فيها مركزه النهائي في المجموعة الرابعة (الأول أو الثاني)، هذا ويلتقي منتخب فرنسا في الجولة الأخيرة من المجموعة الرابعة منتخب تونس، وفي نفس المجموعة يلتقي منتخب الدنمارك مع أستراليا.

من يُقابل فرنسا في ثمن نهائي كأس العالم 2022؟

  1. سوف يُقابل فرنسا في دور 16 من كأس العالم 2022 أحد منتخبات المجموعة الثالثة (الأرجنتين أو المكسيك أو بولندا أو السعودية).
  2. أقوى التوقعات، أن يحسم منتخب فرنسا صدارة المجموعة الرابعة ليواجه ثاني المجموعة الثالثة الذي من المرتقب أن يكون السعودية أو المكسيك.
  3. من الممكن أن يقابل منتخب فرنسا في دور 16 منتخب الأرجنتين لكن هذا احتمال صعب ولكن محتمل.
  4. عمومًا، في حال حسم منتخب فرنسا صدارة مجموعته سوف يُقابل ثاني المجموعة الثالثة، وفي حال جاء ثانيًا يلاقي بطل المجموعة الثالثة.
محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

قد يعجبك ايضا
أخبار الرياضة

المنتخبات المتأهلة لدور 16 من كأس العالم 2022 – ثمن النهائي

أخبار الرياضة

مواعيد مباريات كأس العالم بتوقيت أستراليا 2022