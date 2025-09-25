مواجهات مرتقبة.. نتائج قرعة كأس الملك 2025 والقنوات الناقلة وموعد المباريات

أجريت اليوم الخميس قرعة كأس خادم الحرمين الشريفين 2025 وسط ترقب جماهيري كبير، وأسفرت عن مواجهات مثيرة تُنذر ببطولة قوية هذا الموسم. وجاءت أبرز المباريات بمواجهة الاتحاد ضد النصر، والتي تعد قمة دور الـ16، إلى جانب لقاء الهلال والأخدود، في سطور المقال التالي سوف تأخذكم في جولة لنتعرف على كافة التفاصيل حول القرعة.

تفاصيل قرعة كأس الملك

المباراة الفريق الأول الفريق الثاني 1 الخلود النجمة 2 الباطن الأهلي 3 القادسية الحزم 4 الخليج التعاون 5 الفتح الرياض 6 النصر الاتحاد 7 الهلال الأخدود 8 الشباب الزلفي

موعد المباريات

أعلنت اللجنة المنظمة أن مباريات دور الـ16 ستقام يومي 27 و28 أكتوبر 2025، على أن يتم لاحقاً تحديد الملاعب وأوقات انطلاق اللقاءات بشكل رسمي عبر الحساب الرسمي للبطولة على منصة X.

القنوات الناقلة

أعلنت شبكة قنوات ثمانية أنها الناقل الحصري لجميع مباريات كأس الملك 2025، لتتيح للجماهير فرصة متابعة المباريات عبر شاشتها أو من خلال منصتها الرقمية للبث المباشر.

تردد قناة ثمانية على نايل سات: 12360 (رأسي)

تردد قناة ثمانية على عرب سات: 11919 (أفقي)

وبذلك، ينتظر عشاق الكرة السعودية مواجهات لا تُفوّت تجمع كبار الأندية مع الطامحين لصناعة التاريخ في أغلى البطولات.