مواجهات نارية في دور الـ16 من كأس الملك.. إليك المواعيد والملاعب

أنا دعاء رحيل، عضو نقابة الصحفيين، أعمل في مجال الصحافة والإعلام ولدي خبرة واسعة في متابعة ونقل الموضوعات المختلفة، أحب أن أقدم الأخبار والمعلومات بدقة ووضوح، وأسعى دائمًا للالتزام بأخلاقيات المهنة، مع تطوير مهاراتي بشكل مستمر لأكون صوتًا موثوقًا في نقل الأحداث والموضوعات المهمة للجمهور.