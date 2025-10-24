مواجهات نارية في دور الـ16 من كأس الملك.. إليك المواعيد والملاعب
أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، أمس الخميس، عن الجدول الكامل لمواعيد وملاعب مباريات الدور ثمن النهائي من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين لموسم 2025-2026.
مواجهات دور الـ16 من البطولة
وتقام مواجهات دور الـ16 من البطولة يومي الاثنين والثلاثاء، الموافقين 27 و28 أكتوبر الجاري، وذلك على النحو التالي:
الاثنين 27 أكتوبر
- الخليج × التعاون – الساعة 5:35 مساءً – ملعب الأمير محمد بن فهد، الدمام
- الفتح × الرياض – الساعة 5:35 مساءً – ملعب ميدان تمويل الأولى، الأحساء
- الخلود × النجمة – الساعة 6:00 مساءً – ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية، بريدة
- الباطن × الأهلي – الساعة 9:00 مساءً – ملعب نادي الباطن، حفر الباطن
الثلاثاء 28 أكتوبر
- القادسية × الحزم – الساعة 5:35 مساءً – ملعب الأمير محمد بن فهد، الدمام
- الشباب × الزلفي – الساعة 5:50 مساءً – ملعب إس إتش جي أرينا، الرياض
- الأخدود × الهلال – الساعة 6:10 مساءً – ملعب مدينة الأمير هذلول بن عبدالعزيز، نجران
- النصر × الاتحاد – الساعة 9:00 مساءً – ملعب الأول بارك، الرياض