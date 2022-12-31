مواجهة مُرتقبة بين “رونالدو” لاعب النصر، و”ميسي” لاعب باريس سان جرمان في مرسول بارك الرياض

بعد انضمامه رسمياً إلى نادي النصر السعودي، رجَّحت مصادر إعلامية ورياضية أن يحضر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو المواجهة المُرتقبة ضد غريمه التقليدي والتاريخي ليونيل ميسي لاعب باريس سان جرمان الفرنسي بعد أسابيعٍ قليلة بالعاصمة السعودية الرياض.

ومن المقرَّر أن يلتقي نادي باريس سان جرمان الفرنسي مع فريق يضمُّ أبرز لاعبي أندية النصر والهلال يوم 19 يناير المقبل في مواجهة ودية ضمن بطولة “موسم الرياض”، على استاد مرسول بارك، بالعاصمة السعودية الرياض.

هذا وقد رجَّحت عددٌ من المصادر الرياضية مشاركة كلًّ من النجم البرتغالي كرستيانو رونالدو لاعب نادي النصر السعودي، وغريمه التقليدي النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب باريس سان جرمان في المواجهة المرتقبة التي ينتظرها، جمهور كرة القدم في السعودية والعالم.