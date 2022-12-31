مواجهة مُرتقبة بين “رونالدو” لاعب النصر، و”ميسي” لاعب باريس سان جرمان في مرسول بارك الرياض

بواسطة محمد خير الحوراني

بعد انضمامه رسمياً إلى نادي النصر السعودي، رجَّحت مصادر إعلامية ورياضية أن يحضر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو المواجهة المُرتقبة ضد غريمه التقليدي والتاريخي ليونيل ميسي لاعب باريس سان جرمان الفرنسي بعد أسابيعٍ قليلة بالعاصمة السعودية الرياض.

باريس سان جرمان بمواجهة نجوم النصر والهلال

ومن المقرَّر أن يلتقي نادي باريس سان جرمان الفرنسي مع فريق يضمُّ أبرز لاعبي أندية النصر والهلال يوم 19 يناير المقبل في مواجهة ودية ضمن بطولة “موسم الرياض”، على استاد مرسول بارك، بالعاصمة السعودية الرياض.
هذا وقد رجَّحت عددٌ من المصادر الرياضية مشاركة كلًّ من النجم البرتغالي كرستيانو رونالدو لاعب نادي النصر السعودي، وغريمه التقليدي النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب باريس سان جرمان في المواجهة المرتقبة التي ينتظرها، جمهور كرة القدم في السعودية والعالم.
"رونالدو" و"ميسي" في مواجهة تاريخية بالرياض في 19 يناير
رونالدو وميسي في مرسول بارك يوم 19 يناير

أفضل لاعب في العالم خمس مرات يرتدي قميص “النصر”

وكانت إدارة النصر السعودي قد أعلنت رسمياً عن توقيع عقد انضمام أفضل لاعب في العالم خمس مرات رسمياً إلى صفوف “العالمي” في صفقة”تاريخية” يحمل خلالها الدون القميص رقم 7  في صفوف النصر حتى العام 2025م، بينما أعلن وزير الرياضة السعودي عد دعم بقية الأندية السعودية لتوقيع “صفقات نوعية مع نجوم عالميين قريباً”.

محمد خير الحوراني

محمد خير الحوراني كاتب ومصمم جرافيك ومسوق إلكتروني، أحمل إجازة في الآداب قسم التاريخ من جامعة دمشق أسعى لفهم التاريخ وبناء الحاضر وأحلم دائماً بمستقبلٍ أفضل.

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