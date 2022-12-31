مواجهة مُرتقبة بين “رونالدو” لاعب النصر، و”ميسي” لاعب باريس سان جرمان في مرسول بارك الرياض

بعد انضمامه رسمياً إلى نادي النصر السعودي، رجَّحت مصادر إعلامية ورياضية أن يحضر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو المواجهة المُرتقبة ضد غريمه التقليدي والتاريخي ليونيل ميسي لاعب باريس سان جرمان الفرنسي بعد أسابيعٍ قليلة بالعاصمة السعودية الرياض.
باريس سان جرمان بمواجهة نجوم النصر والهلال
أفضل لاعب في العالم خمس مرات يرتدي قميص “النصر”
وكانت إدارة النصر السعودي قد أعلنت رسمياً عن توقيع عقد انضمام أفضل لاعب في العالم خمس مرات رسمياً إلى صفوف “العالمي” في صفقة”تاريخية” يحمل خلالها الدون القميص رقم 7 في صفوف النصر حتى العام 2025م، بينما أعلن وزير الرياضة السعودي عد دعم بقية الأندية السعودية لتوقيع “صفقات نوعية مع نجوم عالميين قريباً”.
سعيد بتواجد أحد أفضل لاعبي العالم لبدء مسيرته الجديدة في السعودية 🇸🇦
مرحباً بك @Cristiano في المملكة
وسندعم بقية أنديتنا لصفقات نوعية مع نجوم عالميين قريبا 🙏🏼 pic.twitter.com/MGZ58QcmXM
— عبدالعزيز بن تركي الفيصل (@AbdulazizTF) December 30, 2022