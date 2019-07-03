مواجهة نارية.. اعرف موعد مباراة تشيلي ضد بيرو نصف نهائي كوبا أمريكا 2019

بعد أن تأهل منتخب البرازيل إلى نهائي كوبا أمريكا 2019 اليوم على حساب الأرجنتين، ينتظر الآن متابعي البطولة من سيواجه البرازيل، تشيلي أم بيرو، خاصة مع اقتراب موعد مباراة تشيلي ضد بيرو، اللقاء الذي من المُقرر إقامته فجر يوم الخميس الموافق 4 يوليو 2019 في إطار مباريات نصف النهائي كوبا أمريكا 2019، وقد انتهي لقاء البرازيل ضد الأرجنتين بهدفين دون مقابل، جاء الهدف الأول في الدقيقة 19 عن طريق جابرييل خيسوس وفي الدقيقة 71 تمكن منتخب البرازيل من إحراز الهدف الثاني عن طريق روبرتو فيرمينو.

تشيلي ضد بيرو

الجدير بالذكر أن منتخب تشيلي قد تأهل لنصف نهائي كوبا أمريكا 2019 بركلات الترجيح أمام كولومبيا، وفي خلال مشوار منتخب تشيلي قد تأهل في دور المجموعات بعدما استطاع حصد 6 نقاط، حقق الفوز الأول على منتخب اليابان بأربعة أهداف دون مقابل، وحقق الفوز الثاني على منتخب الإكوادور بهدفين مقابل هدف، وتلقي هزيمة واحدة أمام منتخب أوروجواي، بينما منتخب بيرو قد تأهل لنصف النهائي بعد أن فاز على منتخب أوروجواي بركلات الترجيح.

موعد مباراة تشيلي وبيرو

ساعات قليلة تفصلنا عن موعد مباراة تشيلي وبيرو المُقرر إقامته فجر الخميس 4-7-2019 في تمام الساعة الثانية والنصف صباحاً بتوقيت القاهرة، وسوف تُنقل مباراة تشيلي ضد بيرو على beIN SPORTS MAX 3 HD.

المباراة المناسبة التوقيت القنوات الناقلة تشيلي ضد بيرو نصف النهائي كوبا أمريكا 2019 2:30 بتوقيت مصر 3:30 بتوقيت مصر beIN SPORTS MAX 3 HD

وسوف يتم متابعة نتيجة مباراة تشيلي ضد بيرو فور نهاية اللقاء عبر موقع كلمة دوت أورج.

نتيجة مباراة البرازيل ضد الأرجنتين

انتهت نتيجة مباراة البرازيل ضد الأرجنتين بفوز البرازيل بهدفين دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما في بطولة كوبا أمريكا نصف النهائي، ويُعد هذا اللقاء هو اللقاء رقم 102 في تاريخ مواجهات المنتخبين، وقد فاز منتخب البرازيل من عدد تاريخ المواجهات بنحو 40 مباراة، وفاز منتخب الأرجنتين في 37 لقاء، بينما تعادل المنتخبين في 24 مباراة، وفي مباراة اليوم استطاع منتخب السامبا أن يتأهل على حساب الأرجنتين وسوف يواجه الفائز من تشيلي وبيرو.