مواعيد أول مباريات دور 16 بكأس أمم أفريقيا | المغرب ضد بنين وأوغندا ضد السنغال – بمختلف التوقيتات

تبدأ المرحلة الأهم ببطولة كأس أمم أفريقيا وذلك بعد مرحلة المجموعات التي شهد لها الجميع بأن المنتخبات الإفريقية بلغت من النضج الكروي مما يجعل القارة السمراء أحد أكبر القوى الكروية بالعالم، ويجعل من بطولتها القارية محط الاهتمام الأول مع البطولات الكبرى بقارة أوروبا وأمريكا الجنوبية .

وتبدأ مباريات دور الستة عشر من بطولة كأس أمم أفريقيا 2019 يوم الجمعة 5 يوليو 2019، وذلك بلقاءين قد يتوهم البعض أنهما لقاءين عابرين أو في متناول يد الفرق الكُبرى المغرب أو السنغال، حيث يلتقي المغرب ضد منتخب بنين، وتلتقي السنغال ضد منتخب أوغندا .. فهيا بنا نتعرف على المواعيد المقررة لتلك المباريات والتفاصيل حولها .

مواعيد مباريات الجمعة لدور 16 بكأس أمم أفريقيا

فمن المقرر أن يكون اللقاء الأول بدور 16 بكأس أمم أفريقيا يجمع بين منتخب المغرب الذي أدى ما عليه بالدور الأول وحصد نقاط المباريات الثلاثة التي لعبها ضد كل من ناميبيا وكوت ديفوار وجنوب أفريقيا، مع منتخب بنين الذي مثل للجميع مفاجئة كبيرة جداً بعد أن تعادل مع غانا بهدفين لهدفين، وتعادل مع غينيا بيساو بلا أهداف، وتعادل مع الكاميرون بلا أهداف .

ويأتي لقاء المغرب ضد بنين يوم الجمعة في تمام الساعة السادسة بتوقيت القاهرة مساءً، وفي الساعة السابعة بتوقيت السعودية مساءً، والساعة الخامسة مساءً بتوقيت كل من المغرب والجزائر وتونس

ثم نأتي للقاء الثاني، والذي يجمع منتخب السنغال بكل قوته الضاربة وبعد أن تجاوز المجموعة الثالثة برصيد ست نقاط بفوزين على تنزانيا وكينيا وهزيمة أمام الجزائر، مع منتخب أوغندا العنيد الذي جاء بالمركز الثاني وصيفاً للمنتخب المصري عن المجموعة الأولى .

ويأتي لقاء السنغال ضد أوغندا يوم الجمعة، بتوقيت القاهرة الساعة التاسعة مساءً، وبتوقيت السعودية الساعة العاشرة من مساء العاصمة الرياض، والساعة الثامنة مساءً بتوقيت المغرب والجزائر وتونس .