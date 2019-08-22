مواعيد المباريات القادمة لكل من الأهلي والزمالك بدوري أبطال أفريقيا ضد “اطلع برة” و “ديكادها”

للمُعترك الإفريقي مذاق أخر، قاعدة اعتادت عليها جميع الأندية الإفريقية كبيرها قبل صغيرها، خاصة إذا ما تعلق الأمر ببطولة دوري أبطال إفريقيا، وكل من الناديين المصريين الكبيرين الأهلي والزمالك، يبدأن المعترك الإفريقي ببطولة دوري الأبطال من الأدوار التمهيدية، نظراً لنتائج الأهلي بالنسخة الماضية ومشاركة الزمالك تلك النسخة كوصيف للبطولة المحلية، وبالفعل التقى كل من الأهلي والزمالك في مباراة الذهاب بالدوري التمهيدي للبطولة، وحققا نتائج كبيرة ضد كل من نادي “اطلع برة” الجنوب سوداني ونادي “ديكادها” الصومالي.. وينتظر الجميع مباريات العودة ونحن بدورنا ننقل لكم مواعيد تلك المباريات مع التفاصيل.

مواعيد مباريات دوري أبطال إفريقيا القادمة لكل من الأهلي والزمالك

فبعد أن تمكن النادي الأهلي في مباراة الذهاب من أن يحقق الفوز على فريق إطلع برة الجنوب سوداني بنتيجة أربعة أهداف بلا رد وذلك على إستاد برج العرب، وهو تحت قيادة مديره الفني السابق “مارتن لاسارتي” ينتظر الجميع الفريق الأحمر في مواجهة اطلع برة بمباراة الذهاب والتي لا يحتاج فيها إلا التعادل أو الهزيمة بعدد أقل من أهداف مباراة الذهاب ليصعد للدور الثاني.

وتأتي مباراة الأهلي ضد فريق إطلع برة الجنوب سوداني تحت قيادة مؤقتة للمدير الفني للأهلي محمد يوسف، يوم الجمعة 23 أغسطس 2019 وذلك في الساعة الثامنة بتوقيت القاهرة، والتاسعة بتوقيت السعودية.

ثم نأتي للمباراة الهامة الأخرى لنادي الزمالك ضد فريق ديكادها الصومالي والذي اكتسحه الفريق الأبيض بمباراة الذهاب بنتيجة كبيرة جداً سبعة أهداف بلا رد، ليلتقي الزمالك بعد ذلك بمباراة العودة تحت قيادة مديره الفني الجديد الصربي “ميتشو” وذلك يوم السبت 24 أغسطس 2019 في تمام الساعة الثامنة مساء القاهرة والتاسعة مساء السعودية.