مواعيد المباريات المتبقية للأهلي والزمالك في بطولة الدوري

انتهت يوم أمس الجمعة 19 يوليو 2019 بطولة كأس الأمم الأفريقية، بفوز الجزائر على السنغال بنتيجة هدف مقابل لا شىء، وأستطاع منتخب الجزائر الحصول على لقب أمم أفريقيا 2019 وذلك للمرة الثانية، حيث كانت المرة الأولي عام 1990 والمرة الثانية بعدها ب 29 عام في مصر 2019.

وبعد انتهاء منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية مصر 2019، ستعاود مباريات بطولة الدوري العام المحلي مرة أخري حتى انتهاء منافسات بطولة الدوري العام للموسم الجاري 2019، والذي لا يتبقي منه سوي عدد محدود من المباريات، والتي توقفت بسبب الانشغال ببطولة أمم أفريقيا مصر 2019.

مواعيد المباريات المتبقية في بطولة الدوري للأهلي والزمالك :-

تستأنف بطولة الدوري العام في مصر منافساتها مرة أخري بعد توقفها لمدة 45 يوماً بسبب مباريات أمم أفريقيا 2019 والتي استضافتها مصر خلال الفترة الماضية من يوم 21 يونيو وحتى 19 يوليو الجاري.

المباريات المتبقية لنادي الزمالك في بطولة الدوري العام:-

مباراة الزمالك ضد الجونة وتقام مساء غداً الاحد 21 يوليو 2019 فى تمام الساعة الثامنة مساءً على استاد الجونة.

مباراة الزمالك ضد الاسماعيلي وستقام يوم الأربعاء الموافق 24 يوليو 2019 فى تمام الساعة الثامنة على استاد بترو سبورت.

الأهلي ضد الزمالك يوم الأحد الموافق 28 يوليو 2019 في تمام الساعة الثامنة على استاد برج العرب.

المباريات المتبقية للنادي الأهلي في بطولة الدوري العام :-