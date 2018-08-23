تنطلق مباريات الأسبوع الرابع من بطولة الدوري العام المصري لكرة القدم اعتباراً من يوم الجمعة 24 أغسطس 2018، وتشهد مباريات هذه الجولة مواجهة سهلة للنادي الأهلي أمام حرس الحدود، ومواجهة سهلة أيضاً لنادي الزمالك مع نجوم المستقبل، وومواجهة قوية بين المصري البورسعيدي والاتحاد السكندري، ومباراة من العيار الثقيل بين الإسماعيلي ومصر للمقاصة، بينما يلتقي سموحة مع طلائع الجيش، فى حين يلتقى بيراميدز مع الداخلية.

وقد أقيمت مباراة واحدة فى الأسبوع الرابع يوم 10 أغسطس بين فريق بتروجيت ووادي دجلة وانتهت بفوز فريق بتروجيت 2-صفر، ونستعرض فى التقرير التالي جدول مواعيد مباريات الأسبوع الرابع من الدوري العام المصري.

مواعيد مباريات الأسبوع الرابع فى الدوري العام المصري

يوم الجمعة 24 أغسطس تقام 3 مباريات، الأولي بين المقاولون العرب وإنبي وتقام على استاد الجبل الأخضر فى الرابعة عصراً، والثانية بين الإسماعيلي ومصر للمقاصة وتقام على استاد الإسماعيلية فى السادسة والربع مساءً، والثالثة بين حرس الحدود والأهلي وتقام على استاد المكس فى التاسعة مساءً.

يوم السبت 25 أغسطس تقام مباراة واحدة بين المصري البورسعيدي والاتحاد السكندري وتقام على استاد بورسعيد فى الخامسة والنصف مساءً.

يوم الأحد 26 أغسطس تقام 3 مباريات، الأولي بين سموحة وطلائع الجيش وتقام على استاد الجيش ببرج العرب فى الرابعة عصراً، والثانية بين بيراميدز والداخلية وتقام على استاد الدفاع الجوي فى السادسة والربع مساءً، والثالثة بين الإنتاج الحربي والجونة وتقام على استاد السلام فى التاسعة مساءً.

يوم الاثنين 27 أغسطس تقام مباراة واحدة فى ختام مباريات الأسبوع الرابع بين الزمالك ونجوم المستقبل وتقام على استاد بتروسبورت فى تمام الساعة الثامنة مساءً.

جدول مواعيد مباريات الأسبوع الرابع فى الدوري العام المصري