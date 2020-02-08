مواعيد مباريات الأسبوع الـ 17 فى الدوري المصري وجدول الترتيب

تنطلق اليوم السبت 8 فبراير 2020 مباريات الأسبوع الـ 17 فى الدوري المصري، حيث تشهد مباريات هذه الجولة مواجهات قوية ومثيرة حيث يلتقى الإسماعيلي مع الزمالك فى الإسماعيلية، والأهلي مع طلائع الجيش، ويواجه المقاولون العرب فريق بيراميدز فى صراع المربع الذهبي، وننشر مواعيد مباريات الجولة الـ 17 وجدول ترتيب الفرق حتى الآن.

مواعيد مباريات الأسبوع الـ 17 فى الدوري المصري

يوم السبت 8 فبراير 2020 تقام ثلاث مباريات، حيث يلتقى الاتحاد السكندري مع أسوان الساعة 2:30 عصراً، ويلتقى نادي مصر مع سموحة الساعة 5:00 مساءً، ويلتقى مصر المقاصة مع الإنتاج الحربي فى تمام الساعة 7:30 مساءً.

يوم الأحد 9 فبراير 2020 تقام مباراتين حيث يلتقى حرس الحدود مع الجونة الساعة 5:00 مساءً، ويلتقى الإسماعيلي مع الزمالك الساعة 7:30 مساءً.

يوم الاثنين 10 فبراير 2020 تقام 3 مباريات حيث يلتقى طنطا مع إنبي الساعة 2:30 عصراً، ويلتقى وادى دجلة مع المصري البورسعيدي فى الساعة 5:00 مساءً، ويلتقى الأهلي مع طلائع الجيش الساعة 7:30 مساءً.

يوم الثلاثاء 11 فبراير 2020 تقام مباراة واحدة حيث يلتقى المقاولون العرب مع بيراميدز الساعة 7:30 مساءً.

جدول ترتيب الدوري المصري قبل مباريات الأسبوع الـ 17

يتصدر الأهلي قمة جدول ترتيب الدوري المصري قبل مواجهات الجولة السابعة عشر برصيد 39 نقطة من 13 مباراة، يليه المقاولون العرب الثاني برصيد 32 نقطة من 16 مباراة، ثم الزمالك الثالث برصيد 28 نقطة من 14 مباراة، يليه الاتحاد السكندري الرابع برصيد 27 نقطة من 16 مباراة.

ويحتل بيراميدز المركز الخامس برصيد 26 نقطة من 15 مباراة، يليه إنبي السادس برصيد 23 نقطة من 16 مباراة، ثم الإنتاج الحربي السابع برصيد 22 نقطة من 16 مباراة، يليه سموحة الثامن برصيد 21 نقطة من 16 مباراة، ثم الإسماعيلي التاسع برصيد 21 نقطة من 16 مباراة، يليه حرس الحدود العاشر برصيد 18 نقطة من 16 مباراة.

ونعرض جدول ترتيب الدوري المصري كاملاً قبل مواجهات الجلوة السابعة عشر ..