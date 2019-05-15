مواعيد مباريات الأسبوع 33 فى الدوري المصري بالتوقيتات والملاعب

تنطلق يوم الجمعة 17 مايو 2019 مباريات الأسبوع 33 فى الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، وتشهد مباريات هذه الجولة لقاءات فى غاية الأهمية والصعوبة حيث سيلعب النادي الأهلي 3 مباريات متتالية أيام 16 ، 22 ، 28 مايو مع كل من إنبي والإسماعيلي والمقاولون العرب، ويتبقى له فى البطولة بعد هذه المباريات مواجهة الزمالك فقط، فى الوقت الذى تم تأجيل مباريات الزمالك بسبب مشاركته فى نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية أمام فريق نهضة بركان يومي 19، 26 مايو الجاري.

مواعيد مباريات الأسبوع 33 فى الدوري المصري

يوم الجمعة 17 مايو 2019 تقام مباراة واحدة بين الإسماعيلي والاخلية على استاد الجيش بالسويس فى العاشرة مساءً.

يوم الثلاثاء 21 مايو 2019 تقام 5 مباريات فى نفس التوقيت العاشرة مساءً بين المصري والإنتاج الحربي على استاد الجيش بالسويس، ويموحة مع بتروجيت على استاد حرس الحدود، وطلائع الجيش مع الاتحاد السكندري على استاد جهاز الرياضة، ووادي دجلة مع حرس الحدود على استاد المقاولون العرب، وإنبي مع المقاصة على استاد بتروسبورت.

يوم الأربعاء 22 مايو 2019 تقام مباراتين فى العاشرة مساءً حيث يلتقى بيراميدز مع النجوم على استاد الدفاع الجوي، والإسماعيلي مع الأهلي على استاد برج العرب أو استاد حرس الحدود وهى مباراة مؤجلة من الأسبوع 18 فى الدوري المصري.

يوم الثلاثاء 28 مايو 2019 تقام مباراة المقاولون العرب مع الأهلي فى العاشرة مساءً على استاد بتروسبورت.

جدول مواعيد مباريات الأسبوع 33 فى الدوري المصري

وتم تأجيل مباراة الزمالك والجونة بسبب مشاركة الزمالك فى نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية أمام فريق نهضة بركان المغربي وتقام مباراة الذهاب يوم 19 مايو بالمغرب على أن تقام مباراة العودة يوم 26 مايو على استاد برج العرب بالإسكندرية.