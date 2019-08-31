مواعيد مباريات الأهلى والزمالك والمصري وبيراميدز فى دور الـ 32 بالبطولات الأفريقية

تشارك أندية الأهلى والزمالك فى بطولة دوري أبطال أفريقيا، وقد صعد الفريقان لدور الـ 32 بعدما تخطى الأهلى فريق “أطلع برة” بطل جنوب السودان بالفوز عليه بنتيجة 4-صفر، و9-صفر، كما تخطى الزمالك فريق ديكادايها بطل الصومال بالفوز 7-صفر، و 6-صفر.

كما يشارك فريق بيراميدز وفريق المصري البورسعيدي فى بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، وقد تخطى فريق بيراميدز الدور التمهيدي بالفوز على النجم الكونغولي “إيتوال دي كونغو” بالفوز عليه 1-صفر، و4-1، بينما لم يشارك فريق المصري فى مباريات دور الـ 64 ويشارك فى دور الـ 32 مباشرة.

ونعرض مواعيد مواجهات فرق الأهلى والزمالك وبيراميدز والمصري فى بطولات أفريقيا

أولا: مباراة الأهلى وكانو سبورت بطل غينيا الاستوائية

يلتقى الأهلى مع فريق كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية يوم 14 سبتمبر فى غينيا الاستوائية بينما تقام مباراة العودة فى مصر فى أحد أيام 27، 28، 29 سبتمبر الجاري.

ثانياً: مباراة الزمالك مع فريق جينيراسيون فوت بطل السنغال

يلتقى الزمالك مع فريق جينيراسيون بطل الشنغال فى دور الـ 32 فى دوري أبطال أفريقيا وتقام مباراة الذهاب يوم 14 سبتمبر بينما تقام مباراة العودة فى مصر فى أحد أيام 27، 28، 29 سبتمبر الجاري.

ثالثاً: مباراة بيراميدز مع شباب بلوزداد بطل الجزائر

يلتقى فريق بيراميدز مع فريق شباب بلوزداد بطل الجزائر فى درو الـ 32 فى كأس الكونفدرالية الأفريقية وتقام مباراة الذهاب يوم 13 سبتمبر الجاري على استاد الدفاع الجوي، بينما تقام مباراة العودة فى الجزائر فى أحد أيام 27، 28، 29 سبتمبر الحالي.

رابعاً: مباراة المصري البورسعيدي مع ماليندي بطل زنجيبار

يلتقى فريق المصري البورسعيدي فى بداية مشواره فى كأس الكونفدرالية الفريقية فى دور الـ 32 مع فريق ماليندي بطل زنجيبار، وتقام مباراة الذهاب يوم 15 سبتمبر فى زنجيبار، بينما تقام مباراة العودة فى مصر فى أحد أيام 27، 28، 29 سبتمبر الحالي.