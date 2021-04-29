مواعيد مباريات الأهلي القادمة فى كل البطولات

حددت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم جدول مواعيد مباريات الدوري العام المصري موسم 2021 وكذلك مباريات بطولة كأس مصر لهذا الموسم وبناء على الجدول الذي أعلنته لجنة المسابقات اليوم سوف ينتهى هذا الموسم فى يوم 29 سبتمبر ويختتمها الأهلي بمباراته مع فريق أسوان على استاد القاهرة، وننشر لجماهير ومحبي القلعة الحمراء جدول مباريات الفريق الأحمر فى كافة البطولات التي يشارك فيها وهى بطولة الدوري المصري، وكأس مصر، والسوبر الأفريقي، والسوبر المصري، وبطولة دوري أبطال أفريقيا، وينتظر عشاق الفانلة الحمراء أن يحصد الأهلي كل هذه البطولات بإذن الله.

جدول مباريات الأهلي القادمة فى كل البطولات

يخوض النادي الأهلي خلال الفترة من يوم 30 أبريل وحتى 29 سبتمبر 26 مباراة فى مختلف البطولات التي يشارك فيها وخلال 5 شهور سيخوض فيه الأهلي هذه المباريات ومطلوب منه الفوز فى جميع البطولات حتى يُسعد عشاقه وجماهيره الغفيرة التى تنتشر فى جميع أنحاء مصر والوطن العربي والعالم، ونعرض مواعيد مباريات الأهلي القادمة كالتالي:-