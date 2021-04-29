مواعيد مباريات الأهلي القادمة فى كل البطولات

حددت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم جدول مواعيد مباريات الدوري العام المصري موسم 2021 وكذلك مباريات بطولة كأس مصر لهذا الموسم وبناء على الجدول الذي أعلنته لجنة المسابقات اليوم سوف ينتهى هذا الموسم فى يوم 29 سبتمبر ويختتمها الأهلي بمباراته مع فريق أسوان على استاد القاهرة، وننشر لجماهير ومحبي القلعة الحمراء جدول مباريات الفريق الأحمر فى كافة البطولات التي يشارك فيها وهى بطولة الدوري المصري، وكأس مصر، والسوبر الأفريقي، والسوبر المصري، وبطولة دوري أبطال أفريقيا، وينتظر عشاق الفانلة الحمراء أن يحصد الأهلي كل هذه البطولات بإذن الله.
جدول مباريات الأهلي القادمة فى كل البطولات
يخوض النادي الأهلي خلال الفترة من يوم 30 أبريل وحتى 29 سبتمبر 26 مباراة فى مختلف البطولات التي يشارك فيها وخلال 5 شهور سيخوض فيه الأهلي هذه المباريات ومطلوب منه الفوز فى جميع البطولات حتى يُسعد عشاقه وجماهيره الغفيرة التى تنتشر فى جميع أنحاء مصر والوطن العربي والعالم، ونعرض مواعيد مباريات الأهلي القادمة كالتالي:-
- يوم ٣٠ أبريل مباراة الأهلي والجونة (القاهرة).
- يوم ٣ مايو مباراة المحلة والأهلي (المحلة).
- يوم ٦ مايو مباراة الاتحاد والأهلي (الإسكندرية).
- يوم ١٠ مايو مباراة الأهلي والزمالك (القاهرة).
- يوم ١٥ مايو مباراة ذهاب ربع نهائي إفريقيا (القاهرة).
- يوم ١٨ مايو مباراة وادي دجلة والأهلي (القاهرة).
- يوم ٢٢ مايو مباراة إياب ربع نهائي إفريقيا (خارج مصر).
- يوم ٢٥ مايو مباراة الأهلي وسيراميكا (القاهرة).
- يوم ٢٨ مايو مباراة الأهلي ونهضة بركان (قطر).
- يوم ١٩ يونيو مباراة احتمال ذهاب نصف نهائي إفريقيا.
- يوم ٢٢ يونيو مباراة المقاولون والأهلي (القاهرة).
- يوم ٢٦ يونيو مباراة احتمال إياب نصف نهائي إفريقيا.
- يوم ١ يوليو مباراة الأهلي والجيش (السوبر المصري).
- يوم ٥ يوليو مباراة الأهلي وبيراميدز ( القاهرة).
- يوم ١٧ يوليو مباراة احتمالية ذهاب نهائي إفريقيا.
- يوم ١٠ أغسطس مباراة سموحة والأهلي (الإسكندرية).
- يوم ١٤ أغسطس مباراة أسوان والأهلي (أسوان).
- يوم ١٧ أغسطس مباراة المقاصة والأهلي (السويس).
- يوم ٢١ أغسطس مباراة الأهلي والإسماعيلي (الإسكندرية).
- يوم ٢٤ أغسطس مباراة الأهلي وانبي (القاهرة).
- يوم ٢٨ أغسطس مباراة الإنتاج الحربي والأهلي (القاهرة).
- يوم ١٠ سبتمبر مباراة الأهلي والبنك الأهلي (القاهرة).
- يوم ١٣ سبتمبر مباراة وطلائع الجيش والأهلي (السويس).
- يوم ٢١ سبتمبر مباراة الأهلي والمصري (الإسكندرية).
- يوم ٢٥ سبتمبر مباراة الجونة والأهلي (الجونة).
- يوم ٢٩ سبتمبر مباراة الأهلي وأسوان (القاهرة).