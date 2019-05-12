واصل الأهلي صدارة الدوري المصري بعد أن فاز أمس على فريق سموحة بهدف نظيف جاء فى الدقيقة 98 من المباراة وسجله جيرالدو، وقطع الأهلي خطوة كبيرة نحو احتفاظه بلقب الدوري العام المصري للموسم الرابع على التوالي، فى ظل وجود منافسة قوية هذا الموسم مع كل من الزمالك وبيراميدز الذى يضم كوكبة من نجوم الكرة فى مصر ، ونعرض فى التقرير التالي مواعيد مباريات الأهلي المتبقية فى الدوري المصري.

وبعد فوز الأهلي على سموحة حافظ الأهلي على صدارة جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 70 نقطة جمعهم من تحقيق الفوز فى 22 مباراة، وتعادل فى 4 مباريات، وخسر 4 مباريات، ويتبقى للأهلي فى البطولة 4 مباريات فقط لينهى مشواره فى المسابقة.

مواعيد مباريات الأهلي المتبقية فى الدوري المصري

المباراة الأولي: الأهلي مع إنبي حيث يلتقى الأهلي مع الفريق البترولي يوم الخميس الموافق 16 مايو على استاد “بتروسبورت” فى العاشرة مساءً ضمن المباريات المؤجلة من الأسبوع 30 من الدوري العام.

المباراة الثانية: الأهلي مع الإسماعيلي، حيث يلتقى الأهلي مع الإسماعيلي يوم الأربعاء الموافق 22 مايو على استاد “برج العرب” أو استاد “المكس” بالإسكندرية وذلك فى تمام العاشرة مساءً فى المباراة المؤجلة للأهلى من الأسبوع الثامن عشر.

المباراة الثالثة: الأهلي والمقاولون العرب، وتقام المباراة يوم الثلاثاء الموافق 28 مايو على استاد “بتروسبورت” فى العاشرة مساءً ضمن مباريات الأسبوع 33 فى الدوري المصري.

المباراة الرابعة: الأهلي والزمالك، وتقام مباراة القمة بين قطبي المصرية فى ختام الدوري العام ولم يتحدد بعد موعد لها حيث أنها ستقام بعد انتهاء بطولة كأس الأمم الأفريقية المقرر إقامتها فى مصر فى الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو 2019.