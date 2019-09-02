ننشر مواعيد مباريات الإمارات في تصفيات مونديال 2022 عن القارة الآسيوية والمرحلة الثانية من تلك التصفيات المؤهلة أيضا لبطولة كأس أمم آسيا الصين 2023، جدول مباريات الإمارات في تصفيات كأس العالم 2022 سيكون ضمن المجموعة السابعة والتي تضم منتخبات الإمارات وماليزيا وإندونيسيا وتايلاند وفيتنام، تضم تلك المرحلة من التصفيات ثماني مجموعات، يقام بين فرق المجموعة الواحدة دوري من دوري، يصعد للمرحلة الأخيرة أبطال المجموعات الثمانية مع أفضل أربعة منتخبات من أصحاب المركز الثاني.







مواعيد مباريات الإمارات في تصفيات مونديال 2022

يبدأ جدول مواعيد مباريات الإمارات في تصفيات كأس العالم 2022 يوم العاشر من سبتمبر 2019 ومباراة هامة في الجولة الأولى عندما يحل المنتخب الإماراتي ضيفا على منتخب ماليزيا وتقام المباراة على ملعب بوكيت بالعاصمة كوالالمبور، يقود المنتخب الإماراتي المدير الفني الهولندي المخضرم بيرت فان مارفيك، وقد أقام الأبيض الإماراتي معسكر تدريبي في البحرين قبل السفر لماليزيا، القنوات الناقلة لمباريات الإمارات في تصفيات المونديال هي قنوات بي إن سبورتس.







ثاني المباريات في مواعيد مواجهات الإمارات في تصفيات مونديال 2022 ستكون ضد منتخب إندونيسيا في أبوظبي بالإمارات ومباراة هامة وقوية، منتخب الإمارات سيلعب من بداية المشوار على حصد كل النقاط الممكنة للانفراد بقمة جدول ترتيب مجموعته، المباراة الثالث ستكون ضد تايلاند على ملعب الأخير في العاشر من أكتوبر.

موعد مباراة الإمارات القادمة في تصفيات كأس العالم 2022 كأس آسيا 2023 الموعد المباراة الموعد بتوقيت الإمارات المكان يوم 10 سبتمبر 2019 مباراة الإمارات وماليزيا 4.45 مساء ماليزيا يوم 10 أكتوبر 2019 مباراة الإمارات وإندونيسيا 8.00 مساء إندونيسيا يوم 15 أكتوبر 2019 مباراة الإمارات وتايلاند 4.00 مساء تايلاند يوم 14 نوفمبر 2019 مباراة الإمارات وفيتنام 4.00 مساء فيتنام يوم 26 مارس 2020 مباراة الإمارات وماليزيا الإمارات يوم 30 مارس 2020 مباراة الإمارات وإندونيسيا إندونيسيا يوم 4 يونيو 2020 مباراة الإمارات وتايلاند الإمارات يوم 9 يونيو 2020 مباراة الإمارات وفيتنام الإمارات





