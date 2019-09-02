مواعيد مباريات الإمارات في تصفيات مونديال 2022
مواعيد مباريات الإمارات في تصفيات مونديال 2022
أخبار الرياضة

مواعيد مباريات الإمارات في تصفيات مونديال 2022

الأبيض الإماراتي يدخل تصفيات المونديال في المجموعة السابعة

بواسطة محمود عطا الله 0

ننشر مواعيد مباريات الإمارات في تصفيات مونديال 2022 عن القارة الآسيوية والمرحلة الثانية من تلك التصفيات المؤهلة أيضا لبطولة كأس أمم آسيا الصين 2023، جدول مباريات الإمارات في تصفيات كأس العالم 2022 سيكون ضمن المجموعة السابعة والتي تضم منتخبات الإمارات وماليزيا وإندونيسيا وتايلاند وفيتنام، تضم تلك المرحلة من التصفيات ثماني مجموعات، يقام بين فرق المجموعة الواحدة دوري من دوري، يصعد للمرحلة الأخيرة أبطال المجموعات الثمانية مع أفضل أربعة منتخبات من أصحاب المركز الثاني.



مواعيد مباريات الإمارات في تصفيات مونديال 2022

يبدأ جدول مواعيد مباريات الإمارات في تصفيات كأس العالم 2022 يوم العاشر من سبتمبر 2019 ومباراة هامة في الجولة الأولى عندما يحل المنتخب الإماراتي ضيفا على منتخب ماليزيا وتقام المباراة على ملعب بوكيت بالعاصمة كوالالمبور، يقود المنتخب الإماراتي المدير الفني الهولندي المخضرم بيرت فان مارفيك، وقد أقام الأبيض الإماراتي معسكر تدريبي في البحرين قبل السفر لماليزيا، القنوات الناقلة لمباريات الإمارات في تصفيات المونديال هي قنوات بي إن سبورتس.



ثاني المباريات في مواعيد مواجهات الإمارات في تصفيات مونديال 2022 ستكون ضد منتخب إندونيسيا في أبوظبي بالإمارات ومباراة هامة وقوية، منتخب الإمارات سيلعب من بداية المشوار على حصد كل النقاط الممكنة للانفراد بقمة جدول ترتيب مجموعته، المباراة الثالث ستكون ضد تايلاند على ملعب الأخير في العاشر من أكتوبر.

موعد مباراة الإمارات القادمة في تصفيات كأس العالم 2022 كأس آسيا 2023
الموعدالمباراةالموعد بتوقيت الإماراتالمكان
يوم 10 سبتمبر 2019مباراة الإمارات وماليزيا4.45 مساءماليزيا
يوم 10 أكتوبر 2019مباراة الإمارات وإندونيسيا8.00 مساءإندونيسيا
يوم 15 أكتوبر 2019مباراة الإمارات وتايلاند4.00 مساءتايلاند
يوم 14 نوفمبر 2019مباراة الإمارات وفيتنام4.00 مساءفيتنام
يوم 26 مارس 2020مباراة الإمارات وماليزياالإمارات
يوم 30 مارس 2020مباراة الإمارات وإندونيسياإندونيسيا
يوم 4 يونيو 2020مباراة الإمارات وتايلاندالإمارات
يوم 9 يونيو 2020مباراة الإمارات وفيتنامالإمارات


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محمود عطا الله

    كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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